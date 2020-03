Tiit Palu näidend "Medeia" on kirjutatud Euripidese tragöödia ainetel, kuid stiililt, sõnumilt ja lõpplahenduse kujundlikkuselt on tegemist algu- ja isikupärase draamatekstiga. Kuuldemängu esiettekanne toimub 28. märtsil Vikerraadios.

"Lootus inimese südames on sama igavene kui pilved taevalaotuses. Väärikas, poeetiline tragöödia suudab sisendada lootust sügavamalt kui põgus, pealispindne komöödia," lausus teater.

Raadioteatris esietenduv näidend "Medeia" oli 2019. aasta kirjanduspreemia nominent.

Kuuldemäng tugineb Vanemuise teatri lavastusele (2018). "Lavastus põhineb kahes olulises punktis Euripidese "Medeial" – empaatia Medeia suhtes ning lõpplahenduse idee. Lisaks on kasutatud erinevaid müütide käsitlusi ning Euripidese algteksti tõlkeid inglise ja saksa keelde (eesti keelde pole Euripidese tragöödiat veel tõlgitud)," kirjutas kavalehel Tiit Palu.

Kõiki rolle "Medeias", nii naisi kui mehi, mängivad naisnäitlejad. "Ma soovisin "Medeiat" teha naistega, et eemaldada sealt primitiivne seksuaalsus. [---] Teatris olen seda näinud ja jõudnud enda jaoks sõnastuseni, et kui protagonist on naine – see, kelle järel vaataja läheb – siis tema järel on võimalik jõuda palju kaugemale, palju sügavamale," kommenteeris autor-lavastaja Tiit Palu ja lisas, et kuuldemängus pääseb eriliselt mõjule teksti õhuline poeetilisus ja naishäälte muusika.

Osades: Korintose naiste koor – Kärt Tammjärv, Jason – Merle Jääger, Kreon – Külliki Saldre, Medeia – Maria Annus.

Lavastaja ja muusikaline kujundaja on Tiit Palu. Helirežissöör Külli Tüli.

Kuuldemängu esiettekanne 28. märtsil kell 19.05 Vikerraadios, 29. märtsil kell 7 Raadio 2s ja kell 15.05 Klassikaraadios.