Merle Jääger: avastasin, et olen vahepeal suutnud nii palju kirjutada

Näitleja ja luuletaja Merca ütles ERR-ile, et koroonaajal avastas ta, et on vahepeal suutnud väga palju kirjutada. "Lappasin oma vanu pabereid, leidsin paberitükikeste pealt kah mingisuguseid mõtteid või fraasikesi," sõnas ta.

Kirjanik Heiki Vilep aitas Mercal luuletused raamatusse kokku pakkida, jaotades need tsükliteks. Iga tsükli algusest leiab luuletustest inspireeritud illustratsiooni, mille autor on Albert Gulk. "Jube vahva on avastada, mida siis Albert on avastanud minu luuletustest," tõdes luuletaja.