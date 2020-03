Paavo Haavikko "Kogutud luuletuste" eestindus on pälvinud soomlaste tunnustuse

Paavo Haavikko (1931–2008) on üks tähtsamaid ja intellektuaalselt kaalukamaid nimesid soome kirjanduses. Haavikko "Kogutud luuletuste" eesti keeles avaldamise mõte on küpsenud kaua. Omal ajal oli ta siin peaaegu keelatud autor, tema loomingust ilmusid vaid mõned luuletused, luuletsükkel, üks romaan ja kuuldemäng (tlk Paul-Eerik Rummo, Ly Seppel, Minni Nurme, Debora Vaarandi). Ometi oli sel väheselgi vaieldamatu mõju eesti kirjandusele. Nüüd on peale kasvanud uus tõlkijate ja soome kirjanduse sõprade põlvkond. Haavikko teemadering – ajalugu, poliitika, keskkond, majandus, armastus, võim ja vaim – on jätkuvalt aktuaalne ning luuletaja mitmetasandiline poeetiline keel suur väljakutse.

"Kogutud luuletused" annab aimu Haavikko vaimsest haardeulatusest: tema tihti ekstravagantsetest, sõltumatutest seisukohtadest ja meelsusest ajaloo, võimu, poliitika, kirjanduse, kunsti, keskkonna ja kogu inimkonna arengu suhtes. Haavikkol oli eriline anne mõtestada kõiki neid valdkondi tihedas ja seoserikkas, laitmatus poeetilises vormis. Koondkogu ilmub EKSA kirjastuses järgmise aasta alguses. Tõlkijatena teevad kaasa Piret Saluri, Joel Sang, Paul-Eerik Rummo, Tiiu Kokla, Kai Aareleid, Jan Kaus, Kätlin Kaldmaa, Lauri Kitsnik, Kajar Pruul, Asko Künnap, Kaja Kallemets, Julius Ürt, Jürgen Rooste ja Elo Viiding. Lähtetekst on Haavikko "Kootut runot" (Teos, 2014).

1924. aastal asutatud E. W. Ponkala fond toetab kunstiprojekte ning soome-ugri kultuuri edendajaid. Eestlastest on fondi tunnustuse varem pälvinud näiteks Ellen Niit, Paul-Eerik Rummo, Tiiu Kokla ja Piret Saluri. Ponkala fondil on ka noore loovinimese julgustus­auhind, tänavu sai selle ungari kirjanduse soomendaja Minnamari Pitkänen. Järgnevalt pakume lugeda mõned Paavo Haavikko luuletuste tõlked auhinnatud "Kogutud luuletustest".

´´´´´´´´´´

Viis päeva töötan kapitalismi heaks aga

laupäev ja pühapäev on pühendatud

sotsialismile.

Millal ma olen sinu arust õnnelikum.

Neil päevadel kui ma töötan bürokraatide heaks.

Nad võtavad selle mis ma teenin ja hangin.

Mulle ei jää isegi halba enesetunnet.

Siiski olen õnnelikum siis kui ma

töötan sotsialistide heaks.

Nii et nad ei pea oma käsi tööga määrima.

Ühel päeval kui neist saaksid sotsialistid,

sotsialistidest, ühel päeval.

Seni aga:

viis päeva töötan ma varjude kogumiseks

üldsuse huvides,

laupäev ja pühapäev on sotsialismile pühendatud.

Siis ma töötan et ülal pidada sotsialiste.

Millal ma olen sinu arust õnnelikum.

Teadagi.

´´´´´´´´´´

Kas on mõni olend peale inimese läbinisti

paha kui on kala matused kui ta hakkab seda sööma,

küsib ta mis on tema nimi, eesnimi, ristinimi, tema sugu

nimi, tema kodukoht, tema partei, number, aasta-

käik, ja kui on seda kuulnud ütleb kas see on hea või

maitsetu kala, kui veel selle kala silmist paistab Uus

Meremaa, see vees lebav naine, naelutab ta konna

puu külge, tuksleva, grillib konna elusast peast,

hoiab konn kätt sütel, sõna lausumata, ja tema

nimetab seda konna vapruseks. Kas on keegi muu

kui inimene indiviidina nii abitu, liigina nii hävitav.

Öeldakse et sõda on paha. Ei, hoopis inimene on paha,

paha ja paha. Selles pahas soustis on ta veelgi pahem.

Luulekogust "Viiniä, kirjoitusta" ("Veini, kirjaridu", 1976), soome keelest tõlkinud Joel Sang.

´´´´´´´´´´

Kui mutid ähvardavad ühist vara,

metsa, mille keskel Soome elab,

tekib tahtmine püsti panna pehkinud kände

imiteerivaid pesaõõnsusi soolagendike,

metsavälude servile.

Ahnus on ainuke looduse kaitsmise põhjus.

Kui maailm on selles teadmisteusus

ära valgustatud

hakatakse otsima osakest algsest pimedusest,

laternaga.

´´´´´´´´´´

Läänemere maade Sõpruse velotuur tiirutab selle peldikupoti ümber

imetledes, ülistades, naerulsui,

mitte kui mõrtsuk vaid nagu hale

tunnistaja.

Läänemere räimed, silmitud, mõtlevad

surmale ja kättemaksule

ja meile, oma vaenlastele, kes me oleme nende

ainsad sõbrad.

Üksnes vaenlased saavad sõlmida

sõprusleppe.

Luulekogust "Toukokuu, ikuinen" ("Maikuu, igavene", 1988), soome keelest tõlkinud Elo Viiding.

Sirp tänab Heikki Haavikkot luuletuste avaldamise loa eest.