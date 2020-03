Eelmisel kümnendil Ameerika indie-rocki kvintessentsiks kujunenud viisik Real Estate võinuks pärast neljandat albumit "In Mind" (2017) ka pillid kotti panna, sest laulja-kitarrist-põhikirjutaja Martin Courtney kahtles mõnda aega, kas on üldse mõtet jätkata muusikuna indie-bändis. Siiski pidas Courtney ansambliliikmeks olemist piisavalt tähendusrikkaks kogemuseks ja nüüd on uuenenud entusiasmilaine koosmusitseerimise vastu kandnud vilja viienda albumi "The Main Thing" näol.

Produtsendiks värvati teisel plaadil "Days" (2011) töötanud Kevin McMahon, kes kannustas liikmeid senisest mõttekamalt oma ideede kallal töötama lihtsalt vanadesse harjumustesse takerdumise asemel. Tulemuseks heliteos, mis üldjoontes säilitab sooja kõlapildiga helge kitarripopi valemi, aga avardab kõlapilti ruumikamaks ja kihilisemaks, juba avapala "Friday" loob meeldiva atmosfääri ja seda jätkab singlina avaldatud päikselist ideaalpopi vagu kündev "Paper Cup" terava keelpilliintroga ja Amelia Meathi (Sylvan Isso) maheda taustvokaaliga.

Samuti on Courtney võimaldanud senisest rohkem loomingulist sisendit teistele liikmetele. Nii on oma mõju avaldanud juba teist plaati järjest soolokitarristi positsiooni hoidnud Julian Lynch. Bändi jaoks on ta kirjutanud pala "Also A But", mis ühildub Lynchi sooloplaatidelt tuttava vildaka visiooniga. Algab barokliku progefolgiliku instrumentatsiooniga ja lõpeb psühhedeelse jazz-kitarrisoologa. Isegi Lynchi lühemad soolod võivad kõlada efektselt ja olla vaat et loo kõrgpunktiks, nagu tiitelpalas. Talle on kindlasti toeks ka terve bändi lõdvem ja kergelt improvisatoorsem tunnetus.

Märkimist väärib ka klahvimängija Matt Kallmani kirjutatud instrumentaalne miniatuur "Sting", mis osutub efektseks introks laulule "Silent World", mille peene kõlakanga olulised komponendid on üheks rütmifaktuuriks põimitud akustilised trummid ja trummimasin, vokaalile sekundeeriv slide-kitarr ning keelpillid. Üldjuhul on Real Estate bändina värskel albumil ikka sama grupp, mis siiski leidnud piisavalt nüansse eristamaks praegust plaati eelmistest.