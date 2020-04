Karl-Martin Sinijärv: lasteraamatud on kirjaoskaja rahva kultuuriline alusmüür

Täna, Hans Christian Anderseni sünnipäeval tähistatakse ka rahvusvahelist lasteraamatute päeva. "Lasteraamatud on kirjaoskaja rahva kultuuriline alusmüür," rõhutas rahvusraamatukogu kultuurinõunik Karl-Martin Sinijärv lasteraamatute päeva tervituses.

"Õrnas eas pole raamatutest pääsu. Hulk aastaid enne, kui oskame otsustada, kas meie huvialaks on muusika, moderntants või mootorisport, oleme lugenud mitut masti muinaslugusid ning muud mõnusat. Või on neid meile ette loetud ja ümber jutustatud. Raamatuid, mis panevad paika põhiväärtused. Raamatuid, mis jäävad meiega ka siis, kui me neid omast arust enam ei mäletagi," ütles Sinijärv.

"Praegu on teatavasti lugemiseks kõige parem aeg. Hea aeg on ka lasteraamatute meelde tuletamiseks. Pole siin häbeneda midagi, huvitav pealekauba. Vanade lugude meenutamine võib mälusopist veel mõndagi üles kergitada. Lasteraamatud meeldivad kõigile. Nad on läbi aegade olnud kõige ostetumad raamatud ning neid ka laenatakse ohtrasti."

"Rahvusraamatukogu soovitus rahvusvahelisel lasteraamatupäeval on: laenutatagu, loetagu ja kirjutatagu, kes oskavad. Meil siin töötab raamatulaenutus kõrgematel tuuridel kui kunagi varem – inimesed loevad. Teie teenistuses on kõik meie võimalused raamatukapist kuni Digari varasalveni," lisas Karl-Martin Sinijärv.

Rahvusraamatukogu laenutus töötab inimkontaktivabalt edasi. Tellida saab raamatuid kahel eri viisil – e-kataloogi ESTER kaudu või võttes raamatukoguga otse ühendust näiteks e-maili või telefoni teel. Sealjuures saab laenata koju ka saalides asuvaid kohalkasutamiseks mõeldud raamatuid ning noote. Neil on e-kataloogis ESTER asukohaks märgitud lugemissaal ja juures märge "kohal" või "kohalkasutus". Tellida ei saa hoidlas asuvaid kohalkasutamiseks mõeldud raamatuid, mille staatus on kohalkasutus.

Tellitud raamatud saab kätte peaukse kõrvalt elektroonilisest Raamatukapist 24/7 või raamatukogu fuajeest tööpäevil kell 12–17, kus raamatud on paigutatud laudadele perenimede ja tähestiku alusel. Eriolukorra kestel täidetakse ja tühjendatakse Raamatukappi esmaspäevast reedeni iga kahe tunni tagant 9.00–17.00.

Raamatukapist ja fuajeest pakkidena laenutades ei puutu lugeja kokku teenindajaga.

Raamatukogu digikanalid

Lugemismaterjali leiab Rahvusraamatukogu otsinguportaalist. Registreeritud lugejad saavad otsinguportaali kaudu lugeda täistekste ka kodus. Portaali saavad kasutada kõik soovijad sisse logimata, kuid sel juhul saab kätte ainult vabalt kasutatavaid materjale. Võõrkeelseid andmebaase on otsinguportaalis ligi 35.

Digitaalarhiivist DIGAR leiab nii raamatuid, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone kui audioraamatuid ja muusikafaile, samuti vanemaid ajakirju.

DIGAR Eesti artiklite portaalist leiab ajalehti, ajakirju jm perioodilisi väljaandeid. Seal on kokku ca 390 000 väljaannet, mis sisaldavad enam kui 3.7 miljonit lehekülge ja 6.4 miljonit artiklit.