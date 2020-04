Kammerkooride festival lükkub oktoobrisse

"Mais toimuma pidanud festivalile registreerus rekordiliselt 28 koori. Loodame väga, et suurem osa neist saab osaleda ka sügisel. Samas mõistame, kui uus aeg ei sobi ja need koorid saavad oma osalustasu tagasi," ütles EKKL juhatuse liige Kristel Üksvärav. "Täiendavalt ootame registreeruma neid, kes mais osaleda ei oleks saanud, kuid kellele uued kuupäevad sobilikud on."

Registreerumiseks saab saata aadressile kammerkoorideliit@gmail.com videosalvestus või veebilink salvestisega, mis on tehtud mitte varem kui jaanuaris 2019 ja mis sisaldab ühte festivali kategooria tasemele vastavat a cappella laulu. Salvestis ei tohi olla monteeritud. Juba registreerunud kooridele antakse võimalus muuta soovi korral esinemiskava ning esitatud kollektiivi liikmete nimekirja.

Konkursile täiendavalt kvalifitseerunud kooride nimed ja kategooriad tehakse teatavaks 20. juunil.

Eesti Kammerkooride Festivali eesmärk on kvaliteetse a cappella koorilaulutraditsiooni säilitamine ja edendamine Eestis. Festivali keskmes on kooride konkurss, mis toimub erinevates kategooriates (A, B ja C). Koolikammerkooride tegevuse innustamiseks on eraldi alagrupp D. Konkurssi hindab 5-liikmeline rahvusvaheline žürii.

Üle-eestiline kammerkooride festival toimub iga kahe aasta järel. Viimati 2018. aastal Tartus toimunud festivali Grand Prix pälvis Elleri tütarlastekoor, dirigendid Külli Lokko ja Kärolin Orav.

Esimene festival toimus 1986. aastal nimega Vabariiklik Kammerkooride Festival. 1998. aastast korraldab festivali Eesti Kammerkooride Liit (EKKL).

Eesti Kooriühingu alaliiduna Eesti kammerkoore koondav ning nende tegevust edendav EKKL loodi 1997. aastal. Liit on katuseks kooridele, esindades oma liikmete huve ja toetades kooride arengut. Liidu eesmärk on edendada kõrgel tasemel a cappella koorilaulu Eestis, olla asjatundlik ja usaldusväärne partner.

Liidu tähtsamate tegevuste hulka kuuluvad Eesti Kammerkooride Festivali, traditsiooniliste jõuluootuskontsertide ja kontsertsarjade "Kuulajale" ja "Heliloojad-juubilarid" korraldamine, samuti teabepäevade, õppereiside ning koolituste läbiviimine.