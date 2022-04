Pühapäeval toimub Eesti Kammerkooride Liidu korraldatud festival

Tamsalus toimuval festivalil on eri fookused, sh toimub kooridevaheline võistlus, peetakse loenguid ja festivali lõpetab kontsert.

Konkursil võistlevad 10 kammernais- ja kammersegakoori, kelle esitusi hindab viieliikmeline žürii. Leiab aset kaks kultuuriteaduslikku loengut: esimeses keskendub Katrin Aller helilooja Mart Saarele ja teises räägib Brigitta Davidjants Eesti naistest popmuusikas Nõukogude ajal ja sellele järgnenud perioodil. Konkursivoorud ja loengud on kuulajatele tasuta.

"On erakordselt hea meel, et kooridele keerulistest aastatest hoolimata saame sel kevadel oma festivali ikkagi pidada," sõnas Eesti Kammerkooride Liidu esinaine Karin Tuul. "Sellised võimalused on harrastuskooridele üliolulised, et hoida üleval lauljate motivatsiooni."

Alates 1986. aastast on iga kahe aasta järel toimunud vabariiklik kammerkooride festival, mille korraldajaks on 1998. aastast Eesti Kammerkooride Liit. Kammerkooride tegevuse ergutamisele pühendatud festivali keskmes on kooridevaheline võistlus. Viimati toimus festival 2020. aasta oktoobris Tallinnas, mil konkursi võitis Tallinna Kammerkoor.

Festival algab 24. aprillil, täpsem ajakava on leitav Eesti Kammerkooride Liidu kodulehel.