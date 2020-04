Cannes'i korraldajad välistavad festivali virtuaalse toimumise

Cannes'i filmifestival keeldub mõttest toimuda virtuaalselt, kui füüsiliselt seda korraldada ei õnnestu, kinnitas festivali dirketor Thierry Fremaux. See tähendab, et sel aastal võib maailma vanim ja mainekaim filmifestival lihtsalt vahele jääda.

Fremaux seletas väljaandele Variety, et enne peab veel nõu pidama filmide õiguste omajate ehk tootjate ja levitajatega, kuid Cannes'i festivalil on oma hing ja ajalugu, kus uusi filme avastatakse just suurelt ekraanilt kinoteatrites ning digitaalselt see ei töötaks.

Samal seisukohal on ka Veneetsia festivali korraldajad.

Cannes'i filmifestival pidi esilagu toimuma tavapäraselt mais, kuid 19. märtsil otsustasid korraldajad koroonaviiruse puhkemise tõttu festivali suvele edasi lükata. Täpset aega pole veel paika pandud.