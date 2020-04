Esialgse plaani kohaselt pidi Cannes'i filmifestival toimuma koroonaviiruse pandeemia tõttu juunis, kuid nüüd on korraldajad otsustanud, et lükkavad festivali teadmata ajaks edasi.

Korraldajate sõnul on väga ebatõenäoline, et Cannes'i filmifestival saab tänavu täismahus toimuda, vahendas Variety. "Oleme alustanud läbirääkimisi professionaalidega, kelle sõnul peab Cannes'i filmifestival otsima erinevaid lahendusi, kuidas ikkagi moel või teisel toimuda," kinnitavad nad.

Prantsuse president Emmanuel Macron teatas teleintervjuus, et Prantsusmaal on kuni juuli keskpaigani kõik festivalid keelatud. Sellele vaatamata on Cannes'i filmifestivali korraldajad välistanud, et festival toimuks virtuaalselt.

Ühe võimaliku lahendusena nähakse seda, et Cannes'i filmifestival lükkub sügisesse. Probleem on aga selles, et septembris toimuvad samuti Veneetsia, Toronto ja San Sebastiani festivalid. Hetkel pole veel otsustatud, kas Cannes'i filmiturg toimub digitaalselt või lükkub samuti edasi.

Cannes'i filmifestival on alates esimesest toimumiskorrast 1946. aastal jäänud ära vaid ühe korra 1968. aastal, kui toimusid Prantsusmaal üleriigilised tudengirahutused.