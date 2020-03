Cannes'i filmifestival lükkub suvesse

Prantsusmaal Cannes'is toimub igal aastal üks maailma olulisemaid filmifestivale, kuid tänavune suurüritus lükatakse koroonaviruse puhangu tõttu edasi, vahendas EW.

"Seoses tervisekriisiga, mis on vallutanud Prantsusmaa ja muu maailma, ei toimu Cannes'i filmifestival enam planeeritud kuupäevadel 12.-23. mail," seisis ametlikus teadaandes filmifestivali sotsiaalmeedias.

Korraldajad on optimistlikud, et üritus võiks toimuda juuni lõpus või juuli alguses.

