Lühifilmide ja animatsiooni festivali PÖFF Shorts parim lühi-, parim lühianima- ja parim Eesti film kvalifitseeruvad edaspidi Ameerika filmiakadeemia auhinnale ilma selleks esitatud nõuet – vähemalt nädalast Los Angelese ja New Yorgi kinolevi – täitmata.

"See on kvaliteedimärk, mis annab meile, aga ka filmitegijatele kinnitust, et PÖFF Shortsil on väga hea programm, kus tasub oma filmiga välja tulla," ütles festivali juht Grete Nellis.

2019. aastal kuulus Ameerika filmiakadeemia kvalifitseeritud, lühifilme näitavate festivalide nimekirja 113 festivali eesotsas Cannes´i, Veneetsia, Berliini ja Torontoga, aga sealt leiab ka kõik maailma tuntumad lühi- ja animafilmide festivalid, nagu näiteks Clermont-Ferrand, Oberhausen, Hiroshima, Ottawa ja Zagreb.

Eelmisest aastast on PÖFF Shortsil õigus esitada kandidaat ka Euroopa filmiakadeemia parima lühifilmi auhinnale, samuti kuulub PÖFF Shorts Briti filmiakadeemia kvalifitseeritud festivalide sekka, mille võistlusprogrammis näidatud Briti filmid võivad kandideerida sealse akadeemia auhinnale.