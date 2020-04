"Kuigi muuseumid on praegu suletud, vaatame tulevikku ja julgustame ERMiga jagama põnevaid ideid, millest võiks uuel aastal näituse teha," sõnas ERMi näituste talituse produtsent Kata Maria Metsar ja lisas, et eriti oodatud on kavandid, mis tutvustavad kõikvõimalikke ühistegevusi.

ERMi osalussaalis on toimunud kaheksa oma-näitust. Praegu on ülal (kuid eriolukorra tõttu suletud) Tartu maratoni juubelinäitus, enne seda nägi seal kodalukke. Näitusekonkursile lukuidee saatnud Heidi Solo julgustab kõiki osalema: "Kui sul on loominguline unistus, mis otsib laiemat kõlapinda, siis see on sinu võimalus!"

Veidi varem, 2019. aasta kevadest sügiseni, oli ERMi osalussaalis näitus koolivormidest. "Vormitud lugu" sündis ema-tütre, Marjaana Vaheri ja Elis Vaheri koostöös. "Ma ei oleks kunagi osanud unistada, et avame tütrega koos näituse. Näitust ettevalmistades jagasime oma arusaama kunstist, aga mis veel tähtsam, saime ka koos kasvada. Olen kasvanud emana, nähes oma tütart loomingulistel hetkedel ja olles ise selle protsessi teine loominguline pool," rääkis Marjaana Vaher.

Ideid saab esitada veebilehel www.erm.ee/omanaitus2020 19. aprillini. Võitja selgub rahvahääletusel ja kuulutatakse välja 12. mail. Näitus avatakse 2021. aasta esimeses pooles, selle valmimist toetab Eesti Rahva Muuseum nõu, tehniliste vahendite ja kuni 5000 euroga.