Kriisiluuletus | Ingel Undusk. Natuke sansaarast ja muust

ma olin vaba, nii vaba, tõesti arvasingi, et olen ikka

väga vaba. elasin nii, et mul oleks aega iseenda,

vaikuse, tühjuse, eimidagi tegemise jaoks. loobusin

kohustustest. siiski miski kripeldas.

siis sündis laps. minu selle elu esimene. poisslaps.

oeh. poleks iial osanud arvata, kui keeruliseks see

kujuneb. kui väsinud, kimbatuses saan olla. kui vähe

saab olla aega üksi olemiseks, oma asjade jaoks.

niisugune uus aeg. kuid väga vajalik, kuna see rebib

lahti juuri minu mõtlemises ja suures plaanis teeb kõike tõelisemaks.

sel vaevatud ajal, olles sageli kurnatud ja ometi oma

väikest last andunult hoides ja nähes ta süütust, ilu,

olen ikka ka tekste paberile püüdnud. mõned siin teile.

tervitustega hiiumaalt

ingel

**

merre ja märjaks! merre ja märjaks!

nii tunneb laps

mis sest, et meri on märg, meri on külm

ükski sõna ei loe, keelud on tühjad

kui on meri, siis merre

kui vesi – märjaks

mis küsimust!?

ainult mõistus saab panna kahtluse alla

selle olukorra loogika

aga ema ei luba, emal on raske

ta tirib lapse ära, kuna kutse ei aita

süda on raske, ta ju mõistab

kuid meri on külm, meri on märg

mis on aga mõnusamat merest

üleni saamisest märjaks?!

**

natuke sansaarast ja muust

kui mul oli palju aega

raiskasin seda kõvasti

valisin ebaolulist, aastaid

oh, need sekundid, nädalad, kuud!

mida tegin nendega?

ei, ma ei kahetse, aga ikkagi

mida tegin nendega?

palju, palju sai uneletud pilvedes

palju sai kujutletud tulevikku, mida iial ei saabunud

muretsetud selle pärast, mida kunagi ei juhtunud

ja siiski ka väga sügavalt mõistetud elu, elu, end…

sansaara ring on nii võimas

ometi rebib kõik juured viimaks välja Tõeluse iha

kogu aeg, kogu aeg on see end tunda andnud

aga ometi need magusalt raisatud ajad

pikad-pikad haigutused!

ning praegu, mil iga hetk on kallis, kuldne…

peatuda enne, kui keha peatub

peatuda seni, kuni veri soe

PEATUDA

kui paljud seda teevad?

aga kui paljud seda teevad?

astuvad sammu kiirteelt võssa

eluvõssa

enese võssa

et leida suuremat teedest, ülevamat, lihtsamat

leida

KOHALOLU

siiski neid alati leidub

sansaara teed on nii looklevad

masinate rattad veenvalt veerevad

siiski on võimalik VÕITA end

VÕITA, VÕITA

on VÕIMALUS VÕITA

ISEEND

lotovõitu ootavad paljud, kuid seal ei olene

tulemus nii väga endast

SEDA VÕITU väldib enamik

kartuses jääda millestki ilma

siiski on VÕIMALUS VÕITA

sansaarat, iseend

magusalt raisatud aegade pohmeluses

pikkade aeglaste haigutuste tüdimuses

lämmatavatest mõtteahelatest näljutatuna

RASKEST UNEST ÄRGATA

**

õnnistus kõigele, mis iial olnud, iial tuleb ja iial on. kõige tähtsam, et säiliks suurim, suurim pilt, alati. teadmine kõige vormilise liikumisest, muutumisest, õnnistusest alatisest. see on, on, on alati.