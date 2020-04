Ajakirjad Looming ja Loomingu Raamatukogu avaldasid aastaauhindade laureaadid

Ajakirjad Looming ja Loomingu Raamatukogu tegid teatavaks seekordsed aastaauhindade saajad. Kui tavaliselt on auhinnad kätte antud Adsoni-Underi-Tuglase majas Loomingu sünnipäeva tähistamisel 27. aprillil, siis tänavu lükkub auhindamise tseremoniaalne osa edasi.

2019. aastal ajakirjas Looming ilmunud kaastöö eest pälvisid auhinna Häniläne (võrumurdelised luuletused, nr. 2 ja 12), Holger Kaints (novell Konstantin Pätsist "Vaikne patsient", nr. 1), Marju Lepajõe (postuumselt, artiklid "Tõnu Luige loengute mõjust", nr 4, ja "Märkmeid Jaan Tõnissoni hariduskäsitusest", nr. 12) ja Märt Väljataga (arvustus "Paar sammukest eesti uuema kirjandusloo teed" Toomas Kalli raamatu "Kuidas eesti kirjanikud "Kevadet" kirjutaksid" kohta, nr. 12). Loomingus esmakordselt esinenud autoritest otsustati esile tõsta Mario Pulverit (novell "Bulgarini karjamaa", nr. 5).

"Tunnustus näitab, et su töö on teistele korda läinud," tunnistas laureaat Holger Kaints. "Selle ajaloolise taustaga novelli eeltöö oli üsna ulatuslik, lugesin ühe valmis lehekülje kohta läbi rohkem abistavat materjali kui kunagi varem. Kas või juba sellepärast on hea tunne: vaev polnud asjatu."

"Rõõm on tõdeda, et auhinnatud autoreid iseloomustab erudeeritus ja süvenemine oma ainesse, samuti isikupärane loojanatuur," ütleb kommentaariks ajakirja peatoimetaja Janika Kronberg. "Niisuguste väärtuste edendamiseks ja esiletõstuks ongi ajakiri Looming loodud."

Loomingu Raamatukogu toimetus valis auhinna saajaks Aet Variku, kelle tõlkes ilmus 2019. aastal David Foster Wallace´i "Teatavate piiride poorsusest" (LR nr. 4/5).