EKSA alustas joodikuraamatute sarjaga Bibliotheca Potatoris

EKSA alustas uue raamatusarjaga Bibliotheca Potatoris, mille avaraamatuteks on esmakordselt eesti keeles ilmunud Charles Bukowski "Vana peeru veerud" ning John Steinbecki "Tortilla Flati aguli" uustrükk.

Joomisest, joodikutest ja laiemalt alkoholist rääkivate väliskirjanduse pärlite kõrval loodab EKSA juhatuse esimees Toomas Väljataga anda välja ka mõne Eesti autori nii-öelda joomaraamatu. Joodikutest on tema sõnul kirjutatud aga piisavalt palju häid teosed, et materjali puudust ei tohiks tekkida.

"Ega me seda sarja väga laiahaardeliselt pole kavandanud," ütles Väljataga ja lisas, et nad ei kavatse Hieronymuse ega Avatud Eesti Raamatu sarjale konkurentsi pakkuda. "Tõenäoliselt piirdume viie kuni kümne raamatuga, mõned plaanid on järgnevate raamatute puhul ka, kolmandana peaks ilmuma Veiko Huovise "Lambasööjad", aga edasi ma veel täpseid lubadusi ei anna."

Toomas Väljataga kinnitas, et üks tõuge uueks raamatusarjaks tuli Loomingu Raamatukogust. "Sel suvel ilmus Sergi Žadan "Depeche Mode", mis on minu arvates väga hästi kirjutatud teos," tõdes ta.