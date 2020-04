Rakvere Teatri Live toob vaatajateni Elar Vahteri

Eriolukorra tõttu ootab Elar Vahter lavale pääsemist märtsis esietenduma pidanud soome komöödias "Kõike head, vana toriseja", kus kehastab toriseja poega Ahttit. Varasemalt on Rakvere Teatri publik saanud Vahterit näha Mehis Pihla "Kuldse liilia saladuses", mis valmis eelmise aasta jõuludeks.

Veebikohtumise eel viskas muuhulgas piiramatu suurusega veesõiduki juhtimisõigusega mees õhku mitmeid päevakohaseid teemasid: "Üks meie eksistentsiaalseid põhiküsimus on: kuidas olla? Praeguses isolatsioonis tundub see eriti aktuaalne. Kuidas iseendaga olla? Kuidas teisega koos olla? Miks üldse olla? Kuni selleni välja, et kes ma üldse olen ja miks ma midagi teen? Kas selleks, et olla see, kes ma olen? Kas selleks, et pärast karantiini uuesti tööle minna? Mina ootan küll juba teatrisse naasmist, kuna see annab mulle võimaluse olemiseks. Samamoodi annab mulle võimaluse olemiseks eelseisev otse-eetri kogemus. Kel soovi, see saab seal koos minuga olla, küsimusi esitada ja kaasa mõelda; või lihtsalt olla! Ise katsun ka võimalikult palju olla see, kes ma olen. Ühesõnaga, tegelen olemise väljakutsega - kuidas jääda kaamera ees iseendaks!"

Elar Vahterile saab küsimusi saata Facebooki kaudu, kirjutades sündmuse postituse kommentaaridesse või anonüümseks jääda soovides teatri sõnumitesse. Otse-eetri ajal on võimalik küsimusi kirjutada live'i kommentaaridesse.

Eelmisel nädalal kireva visuaaliga veebikohtumiste sarja alustanud Peeter Rästas oli eetris 75 minutit ning kogus 255 kommentaari. Ligi kahe Rakvere teatri väikse saali suurust publikut, kes korraga ülekannet jälgisid, pidas Rästas üllatavaks. "Mis ime võiks juhtuda, kui ma homme üles ärkaks" - jäi talle esitatud küsimustest eredamaina meelde.

Järgmistel neljapäevadel ootavad kohtumisi Ülle Lichtfeldt, Imre Õunapuu, Tiina Mälberg ja Peeter Raudsepp. Live on jälgitav Rakvere Teatri Facebooki lehel.