Eesti Kontsert jätab ära maikuised kontserdid, suvised festivalid lükkuvad aasta edasi

Eesti Kontserdi juht Kertu Orro tunnistas, et valitsuse sõnumid eriolukorra pikendamisest ja signaalid võimalike regionaalsete piirangute kohta suvel ei anna kindlust tänavuste suurürituste ettevalmistustega edasi liikuda. "Nii tuli meil raske südamega otsus langetada ja festivalid ära jätta, sest meie oma publiku ja esinejate tervist ohtu ei sea, samuti oleks edasiste finantsriskide võtmine vastutustundetu," kinnitas ta.

Orro selgitas, et mais ära jäävate kontsertide ja alles ülejärgmisel aastal toimuvate Pärnu ooperipäevade pääsmed ostetakse soovi korral tagasi esmajärjekorras. Teiste suvefestivalide programmid jäävad samaks ning juba ostetud festivalipääsmed kehtivad samadel tingimustel ka aasta pärast. "Oleme tänulikud kõigile, kes pileteid kohe tagasi müüma ei kiirusta, kes aga järgmise aastani oodata ei taha, saavad need ikka tagasi müüa."

Viimastel nädalatel on Eesti Kontsert pidanud läbirääkimisi oma olulisemate väliskülalistega, et järgmise aasta festivalid saaksid toimuda samadel tingimustel nagu tänavu ehk programmid ei muutuks. Käed on löödud Horvaatia rahvusteatriga Zagrebis, kes pidanuks olema Saaremaa ooperipäevade tänavune külalisteater. Oma nõusoleku on andnud ka Saaremaa ooperipäevad esinev Taani trupp Sew Flunk Fury Wit ning Haapsalu Tšaikovski festivali peaesineja, Terem kvartett Peterburist.

Järgmine Haapsalu Tšaikovski festival toimub 1. kuni 4. juulini 2021. aastal, järjekorras 14. Saaremaa ooperipäevad toimuvad 20. kuni 25. juulini 2021. aastal.