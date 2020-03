Kaspars Putninš: püüdkem vähem muretseda oma väikeste minade pärast

Rootsi Raadio Koor andis teada, et hooajast 2020/2021 on nende uus peadirigent Kaspars Putninš. Uuest ametist tulenevalt jääb tal järgmine hooaeg Eesti Filharmoonia Kammerkoori ees viimaseks. Klassikaraadio saates "Delta" rääkis ta oma plaanidest nii Eestis kui Rootsis ning arutles, millised mõtted valdavad teda praeguses olukorras.

Kaspars Putninš puutus Rootsi Raadio Kooriga esmalt kokku 2005. aastal, kellega oli tal kümme aastat tagasi kontsertreis New Yorki. Pärast seda tekkis nende koostöös paus, kuid nüüd on taas aset leidnud järjepidev koostöö.

Rootsi Raadio Koori peetakse üheks maailma parimaks professionaalseks kooriks. Kaspars Putninš tõi välja, et Rootsi Raadio Koor kuulub samasse kultuuriruumi nagu meie siin Baltimaades. "Rootsi koorikultuur harrastuskooride tasandil on väga tugev, neil pole ehk nii selget süsteemi aga koore on palju ja tase on hea. Neid ühendab sarnane esteetika-, ilu- ja kõlaotsing. Igal kooril on oma identiteet, ajalugu ja iseloom. Rootsi Raadio Koor on kahtlemata üks maailma tähtsamaid muusikakollektiive," rääkis ta.

"Rootsi Raadio Koor ja nende looja defineerisid üheskoos ühe koori potentsiaali muusikalises maailmas 20. sajandi teisel poolel. Nad ei ole kujundanud mitte ainult Põhjamaade muusikaelu vaid kogu maailma oma. Ilma Rootsi Raadio Koorita oleks meie maailm teistsugune," kõneles Putninš.

Kaspars Putninši esimene hooaeg Rootsi Raadio Kooriga tõotab tulla kontrastiderohke nagu ka tema tegevus siiani barokist eksperimentaalse nüüdismuusikani. "Kavatsen olla tihedas kontaktis heliloojatega. Oluline on hoida traditsiooni ning samal ajal olla avatud tundmatusele ja innustada kõike uut, mis sünnib tänases päevas," kommenteeris dirigent.

Rootsi Raadio Koori eelmine dirigent Peter Dijkstra oli ametis 11 hooaega ja lõpetas nendega 2018. aastal. Koor on nüüdseks tegutsenud mõned hooajad ilma peadirigendita. "Nad on fantastilises seisus, hoolimata sellest, et neil pole kaks hooaega olnud peadirigenti ega kunstilist juhti. Just viimane on koori jaoks eriti oluline. Orkestrid saavad peadirigendi puudumisega tavaliselt paremini hakkama, kuid koorid on haavatavamad – Rootsi Raadio Kooriga on kõik hästi," kõneles uus peadirigent ja lisas, et koor annab järjepidevalt kontserte nii oma audirigendi Tõnu Kaljustega kui eelmise peadirigendi Peter Dijkstraga.

Kaspars Putninš on Eesti Filharmoonia Kammerkoori peadirigent ja kunstiline juht. Tal on tihe side ka Läti Raadio Kooriga. Käesolev hooaeg on dirigendi jaoks Eesti Filharmoonia Kammerkooriga kuues ja ühtlasi viimane. "Usun, et kohtume kindlasti ka tulevikus, kuid teises vormis. Läti Raadio Koori juures olen saanud realiseerida oma ideid, mis päädivad viie kontserdiga ühe hooaja jooksul. Mudel, mis on võrdlemisi vaba, jääb ka sellena toimima," lisas ta.

Dirigent pidi plaanide järgi praegusel hetkel viibima Zagrebas, kuid tulenevalt eriolukorrast ta seda teha ei saanud. "Ajad on tõepoolest veidrad. Eriti meie põlvkonnale, kes ei ole kunagi kogenud seda, et me oleme haavatavad ja midagi ei saa võtta iseenesest mõistetavalt – sellest on palju õppida. Peame koguma sisemist jõudu ja ehitama üles kvaliteeti, et sellises olukorras psühholoogiliselt vastu pidada," kõneles Putninš. "Püüdkem vähem muretseda oma väikeste minade pärast."

Inimkond on ajaloo jooksul omandanud üllatava paindlikuse üheskoos selliste olukordadega toime tulla. Putninš ei kahtle, et me saame sellest üle ka praegu. "Hetkel näib kõik sünge ja hirmutav, aga meenutagem siiski, et see ei ole sõda, katk ega Hispaania gripp, mida kogesid meie vana-vana-vanemad sada aastat tagasi. Peaksime võtma seda õppetunnina meile kui indiviididele ja ühiskonnale," ütles ta.