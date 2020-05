Kriisiluuletus | Aija Sakova. sa tahad üht, aga elu seab teisiti

Aija Sakova kirjutab sellest, et muutus rabab alati.

ERR-i kultuuriportaali sarjas peegeldavad kirjanikud olusid ajal, mil viirusehirm on pannud elu peaaegu kinni.

ootasime

valmistusime

kritiseerisime

teadsime et

senine maailm

ei saa püsida jääda

et peab tulema

muutus



pööre

mis viib meid eemale

liigtarbimisest

röövkapitalismist

lõputust meelelahutusest



tuli



muutus tuli

hoolimata ettevalmistustest

ootamatult

me ei olnud valmis

ning mitte-valmisolek

vapustas



šokk

iseenda abitusest

halvas

autopiloodil tegutsemine

jätkus

sisemise tardumuse sulatamine

alles

algab

sa tahad üht

aga elu seab teisiti

ja jälle tuleb

minna ringiga



tunda selgelt et

siin ma seisan

ja teisiti ma ei saa

et jälle

tuleb minna



läbi padriku

valendiku lootuses

teispool võsa

usaldades südant

ning kriime jalgadel



kogemus vääristab

nad ütlevad



neelatad

kuulatad

suled silmad



usud

ja lähed jälle

veelkord