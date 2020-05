Kunstihoone jätkab "Lõputa looga"

Virtuaalplatvormil ja seal toimunud ringkäikudel on näitus kogunud juba ligi 3500 külastust.



Mihkel Ilus ootab ka ise, et saaks sealseid töid uue ja värske pilguga taas kohata: "Muutuseaegadele mõtlemine on selle näituse üks käivitavaid ideid. Kummalise aja kiuste on väljapanek just selle tõttu omandanud uusi lisatähendusi."



Paul Kuimeti jaoks teadvustab taasavamine ruumi tähenduse: "Näituse sulgemine ja taasavamine teeb harvaesinevalt vahedalt selgeks, kui asendamatu on kunsti kogeda kolmemõõtmelises ruumis. Ruumis, kus on objektid paigutatud vaataja liikumistrajektoori arvestades, kus teoste väljanägemine on seotud valguse olemusega õues ja kus 16 mm film ka tõepoolest filmilt vaataja ette projitseerub."



Siim Preimani kureeritud näitusel liiguvad mõlemad kunstnikud enda jaoks uuel territooriumil. Aastaid modernistlikku arhitektuuri jäädvustanud Kuimet näitab, kuidas 1850. aastatel rajatud Londoni Kristallpaleest sai kopeerimise ja moonutamise kaudu üleilmse kapitalismi ametliku arhitektuuri arhetüüp. Mihkel Ilus on maalikunsti mängulise dekonstrueerimisega jõudnud punkti, kus ta saab jutustada lugusid ka maalikunsti maailmast väljastpoolt. Ta asetab inimmõõtu molbertmehed Eesti poliitilisele ja töökultuurile viitavatesse olukordadesse.



Kunstihoone jätkab kavandatud programmi kuuajase viivitusega. Eriolukorra tõttu jäid ära Maria Valdma näitus Linnagaleriis linnagaleriis ning Sirja-Liisa Eelma ja Mari Kurismaa paarisnäitus Kunstihoone galeriis. Need avab Tallinna Kunstihoone järgmise aasta jaanuaris programmi esimeste näitustena. Kõikide teiste näituste uued toimumisajad leiab kunstihoone kodulehelt.



Tavapäraseid näituseringkäike teeb Kunstihoone eelregistreerimisega maksimaalselt kümnele inimesele. Praegu valmistub kunstihoone juuni algul avatavaks Eesti Kunstnike Liidu kevadnäituseks, mis tähistab tänavu 20. sünnipäeva.



Tallinna Kunstihoone on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11–18. Kunstihoone hoolitseb oma avarate saalide 500 ruutmeetril selle eest, et külastajate vahele jääks piisavalt ruumi ja desinfitseerib saale ning pindu korrapäraselt.