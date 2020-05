Pärdi päevad laienevad esmakordselt ka Kuressaarde, Haapsallu ja Pärnusse

Avakontserdil 2. septembril toovad Tallinna Jaani kirikus festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester esimest korda Eestis ettekandele uue versiooni tintinnabuli-stiili sünni algusaegadest pärit teosest "Kui Bach oleks mesilasi pidanud …". Koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Collegium Musicalega tehakse kummarduse Ludwig van Beethovenile tema 250. sünniaastapäeval Goethe luulel põhineva kantaadiga "Merevaikus ja õnnelik reis". Meri on inspireerinud ka Johannes Brahmsi "Saatuselaulu" loomisel.

Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal ja Tallinna Jaani kirikus tulevad Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkestriga esitusele kahe helilooja keelpilliorkestrile kirjutatud pühendusteosed, mis on loodud austusavaldusena kolleegi loomingu vastu. Benjamin Britten sai inspiratsiooni oma heliloominguõpetaja, vioolamängija ja dirigendi Frank Bridge'i kunstist ning Arvo Pärt pühendas oma teose lahkunud helilooja Benjamin Britteni mälestuseks. Inglise päritolu viiulisolistid Hugo Ticciati ja Priya Mitchell astuvad orkestri ette Pärdi topeltkontserdis "Tabula rasa". Kontserdil kõlavad teosed on pannud aluse mõlema looja laiemale tuntusele kogu maailmas.

Uusi seadeid toob Eestisse ka Raschèr Saxophone Quartet Saksamaalt, kes mullu tähistas oma 50. tegutsemisaastat. Saksofonikvarteti ja kammerkoori Collegium Musicale sümbioosis kõlavad mitmed teosed dirigent Endrik Üksvära juhatusel Tallinnas, Tartus ja Rakveres.

Haapsalus, Kärdlas, Paides ja Tallinnas toimuvad kontserdid pealkirjaga "Pärt & Kreek & Tulve". Kava keskmes on kolme looja kooriteosed, millele on loomeimpulsi andnud pühad tekstid. Viimsi, Kuressaare ja Viljandi kirikus paneb ansambel Vox Clamantis kõlama Arvo Pärdi kõige ulatuslikuma kooriteose "Kanon pokajanen".

Dirigent Tõnu Kaljuste koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga toob kuulajateni Tartus, Pärnus ja Raplas kava "Sei la luce". Arvo Pärdi teosed on saanud mitmel puhul puudutuse Tõnu Kõrvitsalt, kes on seadnud vanema kolleegi kammerteoseid orkestrile. Tema "Vater unseri" seade segakoorile, klaverile ja keelpilliorkestrile on juba saanud püsirepertuaari osaks, Tõnu Kõrvitsa isa Tõnis Kõrvitsa seade algselt koorile ja sümfooniaorkestrile loodud teosest "Cecilia, vergine romana" kõlab vastupidises, kammerlikumas kõlapildis esimest korda. Pärdi muusika kõrval esitatakse Tõnu Kõrvitsa värske, eelmisel aastal valminud teos "Sei la luce e il mattino".

Arvo Pärdi sünnipäeval tuleb Tõnu Kaljuste juhatusel esimest korda Tallinnas ettekandele helilooja algselt koorile ja sümfooniaorkestrile loodud "Cecilia, vergine romana" Tõnis Kõrvitsa kammerlikumas seades. Kokku saavad ka kaks koori ja kaks orelit, et tuua Eesti publikuni selle ebatavalise koosseisuga harva kõlavad teosed "Statuit ei Dominus" ja "Peatus Petronius". Tallinna Kammerorkestriga esitab teose "L'abbé Agathon" Londonis häälekooli saanud sopran Maria Listra. Kontserdikava lõpetab Arvo Pärdi loomingu viimase kümnendi peateos, Tõnu Kaljustele Grammy toonud plaadi nimilugu "Adam's Lament".

Kontserdid toimuvad 2.–11. septembrini.