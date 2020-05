Kiik: festivalide toimumise tingimused pole veel paigas

Nädala alguses teatas valitsus, et suviseid vabaõhuüritusi võib korraldada kuni 1000 inimesele ning kultuuriminister Tõnis Lukas on öelnud, et festivale saab korraldada ka suuremale rahvahulgale, kui need on jaotatud eraldi kontsertideks. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul pole detailid siiski veel paigas.

Viljandi pärimusmuusika festivali korraldajad on öelnud, et praegu plaanitakse korraldada festivali 3000 külastajale. Festivalile ongi müüdud ligi 3000 passi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me lähtume sellest teatest, mis vabariigi kriisikomisjonilt tuli ja mida me kõik võisime meediast lugeda - me saame väikeses mahus selle festivali tänavu maha pidada, paralleelselt kolmel eraldiasetseval laval ja igas ühes neist saab korraga viibida kuni 1000 inimest eeldusel, et 2+2 nõuet on seal võimalik täita," rääkis festivali korraldaja Ando Kiviberg.

Kuigi kultuuriminister Tõnis Lukas (I) ütles juba teisipäeval, et festivalid saavad toimuda ka rohkem kui 1000 külastajaga, kui on kontserdid üksteisest eraldi viidud, siis sotsiaalminister Tanel Kiige (KE) sõnul neid otsuseid alles arutatakse.

"Et me ei tekitaks olukorda, kus näiliselt 1000 piirangu puhul tegelikult tehakse kümnete tuhandete inimestega üritus, mis ei ole ju valitsuse hinnangul tegelikult mõistlik. Kuidas tegelikult piirangu formuleermine käib, õiguslik kehtestamine, see tuleb lähipäevil kokku leppida /.../ ja siis saab ka selgeks, kuidas me avaliku ürituse osalejate piirangut reguleerime," ütles Kiik.

"See otsus on lõplik. Festivalide korraldajad saavad jääda oma kaubamärkide juurde, aga nad peavad ümber formaatima oma üritused niimoodi, et kõik tervishoiutingimused saaksid hästi täidetud. Kõige rohkem peab kultuuriasju läbi mõtlema kultuuriminister, et meil on selles asjas valitsuses üksmeel," ütles Lukas.

"Õiguslikult /.../ ei ole täna ükski neist otsustest jõus, täna on jõus eriolukorra juhi meetmed, mis kehtivad eriolukorra lõpuni ja alates 18. mai tuleb jõustada uued meetmed ja neid täna veel pole," kinnitas Kiik.

Küll on kultuuriministri sõnul paigas juba ka detailid, mis tingimustel suviseid festivale korraldada tohib - lubatud pole telklaagrid ning piletimüük ja toitlustus tuleb korraldada ümber.

"Telklaagrid ei ole lubatud, kindlasti on väga täpselt tingimustega kaetud piletimüük, kindlasti toitlustus, ka see, kuidas joogivee jagamist ja säilitamist ja tagada ja palju sellised asju, mis tagavad tervishoiutingimuste täitmise," ütles Lukas.

Viljandi folk on oma külastajatele lubanud 22. maiks anda täpsemalt teada, mis tingimustel festival toimub.