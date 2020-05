Disainer Anu Samarüütel-Long: mul poleks probleemi, kui vahepeal poes müüjana töötaksin

Disainer Anu Samarüütel-Long mainis, et mitmete erinevate kunstivaldkondadega tegelemine on talle loomupärane. "Mul hakkaks igav, kui teeksin ainult üht asja," sõnas ta ja rõhutas, et samas on tal kõik kompaktselt koos. "Sama asi, mis toimub piltidel, toimub ka riietes, keraamikas ja patjadel, tihti on need mustrid või illustratsioonid, mida ma panen erinevatesse kohtadesse."

Lisaks Eestile elab Samarüütel-Long vahepeal ka Londonis. "Tegelikult meeldib mulle Eestis rohkem, siin on vabadus, loodus ja rattaga sõitmine, London on minu jaoks liiga multikultuurne, mind häirib selline segadus," sõnas ta ja nentis, et samas on London inspiratsiooni mõttes väga hea. "Kõik muuseumid ja kohad, kus saab näitustel käia, see on hästi oluline, kui ma olen siin vahepeal tükk aega olnud, siis tekib tunne, et tahaks ära käia."

"Kunstnikel on kõigil praegu raske aeg, see on kindel, et ma oma asju teen edasi, aga mul poleks probleemi, kui ma vahepeal poes müüjana töötaksin või põllul lilli istutaksin, aga see pole pikk plaan," kinnitas ta.