Garmen Tabor: loodan, et 2+2 reegel kaob üsna kiiresti

Ugala teatri juht Garmen Tabor tõdes "Terevisioonis", et 2+2 reegel muudab teatritele etenduste andmise suvel tehniliselt väga keeruliseks ning ta loodab, et usaldus Eesti inimeste vastu kasvab ja see piirang kaob võimalikult kiiresti.

Tabor märkis suvelavastuste hooaja alguse kohta juunis, et selle osas on otsuste tegemine neil veel ees. "Meil on mitmeid plaane, aga kuidas ja mis moodi seda kõike täpselt sellel suvel teha, selle teisiti saabunud kevade järel – see on kõikidel teatritel ja kultuuri puudutavatel asutustel üks väga suur küsimärk, mis puudutab publikut."

Ta rääkis, et mitte kõigil teatritel ei ole võtta saali 1000 inimese jaoks. "2+2 reegel toob kaasa selle, et me ei saa arvestada selles 1000 istekohaga saalis 500 inimesega, vaid 2+2 reegli järgi muutub see arv veelgi väiksemaks, kui me tahame neid asju järgida."

Samuti on Tabori sõnul omaette väljakutse see, kuidas kaitsta oma inimesi ka väljaspool lava. "Kõik, mis seda puudutab, on väga keeruline." Ta märkis, et Eesti rahvas on kahe kuu jooksul käitunud väga vastutustundlikult ja ta loodab, et juulist-augustist lähevad piirangud maha.

"Mina usaldaks väga suuresti Eesti rahvast, kes on olnud väga vastutustundlik kõik see kaks kuud. See inimene, kes tuleb teatrisse – kui ta on haige, siis ta kindlasti ei tule. Kindlasti ta teab, mis moodi käituda, aga teine asi on see, et ta tahab tulla 2. juunil teatrisse, sest meil on olnud teatrid 2,5 kuud kinni."

Suveprogrammi on Ugala plaaninud kolm eri lavastust, kuid ta pole kindel, kuidas nendega täpselt läheb – Ene Mihkelsoni "Katkuhaua" järgi dramatiseeringu teinud Priit Pedajase tükk algses Ugala majas ehk Koidu seltsimajas, metsavendadest rääkiv "Etturite" tükk Kukenoosi küünis ja üks vabaõhutükk.

"Me oleme selle 2,5 kuu jooksul teinud sügiseks suuri ettevalmistusi ja seda on teinud ka kõik teised teatrid. Loodame väga, et selge, karge ja usalduslik mõistus pääseb võimule ja viirus ei saa meist jagu."

Vastuseks küsimusele, kas koroonaaja surmateemade järgselt hakkavad teatrid rohkem komöödiatükke mängima, märkis Tabor, et surmaga nii lihtsalt hakkama ei saa.

"Seal peab mõtlema natukene sügavamalt ehk siis minu meelest peavad need asjad olema tasakaalus, sest teisipidi on surm väga sügavalt elu osa. Teisisõnu me peame väga sügavalt õppima selle viirusega elama just sellele vastu seistes. Me peame teda väga hästi tundma õppima ja minu meelest on siin seda väga kõvasti tehtud."

Sügiselt peaks Ugalas välja tulema Ray Cooney "Võrku püütud". "Me oleme praegu teinud otsuse, et see on meie avalavastus, aga me oleme ette valmistamas väga mitmeid teisi tükke," rääkis ta. Üks suurimaid on koostöölavastus "Peer Gynt" Vanemuise ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiaga Karl Laumetsa ja Kristjan Suitsu eestvedamisel.

"Me teeme kõik endast oleneva, aga ma siiski loodan, et me säilitame oma kunstilise taseme, väärikuse ja ei lähe hullustesse. Mina väga loodan, et see 2+2 kaob üsna kiiresti. See saab kaduda ainult vastastikkusel usaldusel," lisas Tabor.