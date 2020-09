Eesti kaasaegse kunsti muuseumi uus näitus "Tiiger ruumis" räägib energiast ja selle ületootmisest. Näituse lähtepunkt on üleminek fossiilkütustelt uutele energiaallikatele. Kunstnikud uurivad, mida see meile kõigile tähendab.

Fitnesstreeneriks kehastuv Soome kunstnik Martta Tuomaala kompab EKKM-i uuel näitusel inimekeha võimekuse piire alternatiivse energiaallikana. Iga külastaja võib trenažööril vändates mõelda, kui palju elektrit ta jalgrattal toota jaksaks. Näitus "Tiiger ruumis" käsitlebki ülemäärast energiat ja sellega seotud olukordi.

"Energiaga seotud teemad on praegusel hetkel väga olulised. Eriti kõik, mis on seotud fossiilkütustelt alternatiivsetele energiaallikatele üleminekuga. Meie jaoks ei tähenda energia ainult maavarasid, vaid ka inimestevahelist ja kogukondades tekkivat energiat. Energia tähendus on materiaalselt katsutavast palju laiem," rääkis näituse kuraator Lea Vene "Aktuaalsele kaamerale".

Näitusel on esindatud üheksa kunstnikku seitsmest riigist. Kunstnikke on inspireerinud Fukushima tuumaõnnetus, massiivsed elektrijaamad ja sõjaväebaasid, aga ka sinivetikad ja roheenergia.

"Mõeldes Läänemere peale – see reostus, mis on meres, on tugev. See tekitab suviti sinivetikat ehk tsüonabakterit ja see tulebki üleliigsest energiast, mis tekib merre," sõnas kunstnik Kristina Õllek. "See teos elab ise edasi. Need samad seinal olevad skulptuuri on biolangunevad ja muunduvad näituse ajal," lisas ta.

Erinevalt poliitikutest ja kliimaaktivistidest näevad näituse kuraatorid energiakriisis võimalust energia olemus ümber mõtestada.

"Rääkides energiast, mõeldakse tavaliselt sellele, kuidas energiat kasutada saab. Oma näitusega püüame tähelepanu pöörata sellele, et energial on ka abstraktne ja kosmiline kiht," selgitas kuraator Vanina Saracino.

Näitus jääb avatuks kuni 1.novembrini.