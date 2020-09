Kris Lemsalu avas näitused Kopenhaagenis ja Viinis

29. augustil avas Kris Lemsalu koos Kyp Malone'iga Kopenhaagenis näituse "Going Going", mis on jätk samanimelisele performansile, loodud 2017. aasta Performa Biennaalile New Yorgis. "Going Going" on tribüüt kunstnikepaari lähedasele sõbrale Philly Abele – performerile ja kunstnikule New Yorgist, kes lahkus 2018. aastal.

Näitus galeriis Den Frie on oma meeletuses, poeetilisuses ja humoorikuses iseloomulik Lemsalu ja Malone'i jätkuvale koostööle, mis peegeldab elu ja surma, taassünni ja lahkumise teemasid. "Going Going" on meditatiivne ruum, kus Lemsalu värviküllaste keraamiliste elementidega installatsioone saadab Malone'i unelev heli ja video.

5. septembril, ühe Viini olulisema ja rahvusvaheliselt tähelepanuäratavama galeriide festivalil curated by avas Kris Lemsalu galeriis Meyer Kainer oma esimese kureeritud näituse koostöös briti kunstniku Sarah Lucasega.

curated by on Viini festival, kus igal aastal galeriid üle linna kutsuvad rahvusvaheliselt põnevaid kuraatoreid ja kunstnikke kureerima näitusi, et elavdada ja mitmekesistada linna kunstielu. Seekord lisaks kunstnikele galerii Meyer Kainer ettepanekul kuraatorirolli astunud Kris Lemsalu ja Sarah Lucas kutsusid näitusele "SEÑORA!" osalema oma naiskunstnikest sõbrad üle maailma. Kahel korrusel avaneb 10 kunstniku looming, kus leidub õrnräigeid ja humoorikpllaseid skulptuure, tekstiile, installatsioone, fotosid.

Eesti kunstnikest on esindatud skulptori Edith Karlsoni ja tekstiilikunstniku Johanna Ulfsaki teosed.