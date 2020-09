Prima Vista täidab nädala kirjanduse ja muu kultuuriga

21. septembril algav Tartu kirjandusfestival Prima Vista ootab publikut nii kirjanikega kohtumistele, uute raamatute esitlustele kui põnevatele kirjandusteemalistele jalutuskäikudele linnaruumis. Lisaks toimub Raekoja platsil traditsiooniline raamatulaat ning koos kirjandusüritustega on tänavuse festivali teemal "Inimese varjud" kokku pandud kunsti- ja filmiprogramm.

"Usun, et kirjandussõbrad vajavad praegu kohtumisi ka päriselus," sõnas MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista juhatuse esinaine Annika Aas. "Kevadel ja suvel saime eriolukorras ning selle järgselt küll kodus raamatuid lugeda, aga tahaks ju ka kirjanikega vahetuid kokkusaamisi ja mõttevahetusi. Nii leidsime meeskonnaga ühiselt, et festival peab ikkagi toimuma. Kuigi väliskülalisi on sel korral reisimispiirangute tõttu vähem, saime kohalike esinejatega kuueks päevaks kokku panna igati huvitava ja mitmekülgse kava."

Prima Vistal esitletakse näiteks Tartu linnakirjaniku Carolina Pihelgase valikkogu "Tuul polnud enam kellegi vastu" ja Meelis Friedenthali jutukogu "Kõik äratatakse ellu". Noorte kirjanike "Särtsuga kirjandus" võimaldab publikul kohtuda uute tegijatega siinsel kirjandusmaastikul.

Väliskülalistest astub kirjandushuviliste ette soome kirjanik, tõlkija ja kultuurikriitik Rita Dahl. Nagu eelmistelgi aastatel, toimuvad ka tänavu mitmesugused sündmused lastele ja venekeelsele publikule.

Koostöös festivaliga Hullunud Tartu jagub kirjandusüritusi ka novembrisse. "Me ei ole kaotanud lootust, et mõni meie selle aasta festivaliks kutsutud väliskirjanik saab paari kuu pärast siiski tulla siinse publikuga kohtuma," rääkis Aas. "Seetõttu kavandasimegi festivali sügisesse lükkamisel oma üritused kahele nädalale." Reisipiirangute vähenedes on novembri nädalal lubanud Eestisse tulla Uwe Laub Saksamaalt, Linda Wolff Rootsist ning Ron Whitehead Ameerika Ühendriikidest.

Kirjandusfestivali Prima Vista esimene nädal toimub 21.- 26. septembrini. Tänavusest teemast "Inimese varjud" lähtuvalt on kava keskmes mälu, vaimne tervis, teadmised ja inimese mõju keskkonnale. Festivali patroon on Viivi Luik.