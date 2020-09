Indrek Neivelt: lavastus "Lehman Brothers" ületas kõik minu ootused

Indrek Neivelt kinnitas, et "Lehman Brothers" oli suurepärane teatrielamus. "See ületas kõik minu ootused," tõdes ta ja kinnitas, et vahepeal sattus ta palju ka Venemaale teatrisse ning rõõmustav oli näha, et juba tuuakse ka Eestis sama palju lilli ja kingitusi kui Venemaal. "See oli väga huvitav tähelepanek."

"Mulle tundub, et kõigepealt on see väga inimlik lugu," ütles ta ja lisas, et kui me teame, mis on maailmas viimase 150 aasta jooksul toimunud, siis on see väga suures osas saanud alguse just Ameerikast. "Nad on selle aja olnud seal esirinnas, olgu see siis börsi loomine, Panama kanal või pangandusse minek, seda, mida meie oleme õpikust õppinud, on nemad läbi elanud," tõdes ta, mainides, et on võimas kogemus seda ühe õhtu jooksul läbi elada.

"Ma natuke kartsin, et kas ta on huvitav mitte pangandusega seotud inimesele, aga see õnnestus suurepäraselt, paremini enam minna ei saagi," ütles Neivelt ja kinnitas, et näoilmed, millega näitlejad mängisid, olid talle päriselust tuttavad. "Ma olen neid näinud, ma mõtlen mingeid Londoni suuremate pankade juhte."