Galerii ja video: Eesti disainiauhindega pärjati parimaid uudistooteid

Mitu auhinda viis koju avaliku sektori innovatsioonitiim, kes töötas välja nii Patsiendikeskse raviteekonna disaini kui ka rahunemispeatuse Eesti teedel. Eesti Disainikeskuse juhataja Tiia Vihandi sõnul on väga lihtsate vahendite jõutud täiesti geniaalse lahenduseni. "Tervishoid on ka üks valdkond, kus praegu disaini väga hästi kasutatakse," tõdes ta.

Vihand ütles ka, et eelkõige hakkab silma mittemateriaalse disaini võidukäik. "Eriti tugevad tööd on sel aastal olnud teenusedisainis ja eriti tugeval on esitatud avaliku sektori disainitööd," tõdes ta.

Eesti parima tootedisainiauhinnaga BRUNO pärjati järgmised disainlahendused:

Parim elukeskkondliku toote disain: N30 välimööbliseeria, autorid: Pavel Sidorenko, Vitali Valtanen

Parim elustiilitoote disain: EGG Laura Saks ehted, autor: Laura Saks

Parim insenertehnilise toote disain: Saunum Premium keris, autorid: Martin Pärn, Pent Talvet, Sven Sõrmus, Kaspar Torn, Janno Nõu.

Eesti tootedisainiauhindade BRUNO konkursil leidsid eraldi äramärkimist veel Robin Mäe kivist prilliraamid, Vilve Unti kudumikollektsioon Promenade ning Sofia Halliku ehtekollektsioon Asket elustiilitoote kategoorias; tööd "Pilve" (autorid Marleen Helimets ja Anette Vanus), "Reshaped" (autor Rita Rebaine Lonks) ning Elmet Treieri tigutoos elukeskkondliku disaini kategoorias ning "NORDcanopy" (autorid Hannes Lung, Jaago Junolainen ja Timo Olesk) ning VAHVA haarats "I Can Grab" insenertehnilise toote disaini valdkonnas. Viimasele tööle omistati Edasi eripreemia ning see võimaldab igapäevaeluga paremini hakkama saada inimestel, kes kaelatrauma tagajärjel on jäänud õlgadest allapoole halvatuks.

Mitmed tootedisainiauhinnad leidsid omale uued omanikud. Insenertehnilise tootedisaini kategoorias pärjati võidutööks Saunum Premium elektrikeris. Iseasi disainibüroo juhtivpartner Martin Pärn sõnas, et see on uus lähenemine saunale. "Kõige suurem erinevus on see, et ei see ole mitte ainult keris, mis kütab, vaid see tegeleb kogu õhu ringlusega," selgitas ta.