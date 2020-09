Irja Lutsar: kõrge nakatumisega piirkondades võiks siseüritustel kanda maske

Viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles ERR-ile, et esialgu peaks maskikandmine muutuma normiks Ida-Virumaal ja Tallinnas, kus nakatumiste arvud on stabiilselt kõrged. "Nendes piirkondades, kus nakatumine on olnud kõrge, soovitasime siseruumides, kus ei ole distantsi hoidmine võimalik, kasutada maske," sõnas ta.

Küsimusele, kas ja millised piirangud lähiajal veel võiksid ees oodata, vastab professor Lutsar, et see sõltub praegu meie enda vastutustundlikust käitumisest.

"Praegu teatritest ei ole koroonaviirus veel liikuma hakanud, aga kui keegi satub teatrisse ja istub esimeses reas, mina saali taga otsas, siis ma pole lähikontaktis ja kui mul on Hoia äpp, siis saan ma seda teada," tõdes Lutsar ja rõhutas, et muidu pannakse kogu saalitäis inimesi kodusesse isolatsiooni. "Seda ju ka keegi ei taha."