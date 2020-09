Tõnis Lukas: kultuuriasutuses ei lange võhivõõrad inimesed üksteise kaissu

Nädalavahetusel tuli terviseamet välja soovitusega, et lähiajal võiksid inimesed jätta ära planeeritud perekondlikud sündmused, vältimaks koroonaviiruse levikut. Samal ajal on aga avatud kultuuriasutused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Terviseameti pressiesindaja Simmo Saar usub, et need olukorrad on üsna erinevad. "Kui rääkida erapidudest, siis seal on mõistlik esile tõsta seda , et seal need lähikontaktid on intensiivsemad ja kestavad kauem," nentis ta ja tõi välja, et teatrietendusel või kinoseansil istutakse koos ühes ruumis paar tundi, siis keskmine sünnipäev võib minna kaunis pikaks. "Kino ja teatri puhul pole väga keeruline seda nakkusohutust tagada."

Kultuuriminister Tõnis Lukas kinnitas, et hetkel kultuuriasutustes koroonaviiruse levikut ei ole ning korraldajad pakuvad kohati välja rohkem erinevaid usaldusmeetmeid kui Terviseamet neilt nõuab. Küll aga usub ta, et inimesed peaksid avalikel aladel olema hajutatud ning korraldajad peaksid sellele suuremat tähelepanu pöörama. "Kultuuriasutus pole võrreldav ööklubiga, seal üldiselt ei lange võhivõõrad inimesed üksteise kaissu ja seal käiakse kaine peaga, mina kultuurisündmusute samas mahus jätkamises ohtu ei näe," sõnas ta.

Kui Christopher Nolani suurfilm "Tenet" tõi mõneks ajaks kinosaalidesse palju inimesi, siis Forum Cinemas Baltic tegevjuht Kristjan Kongo kinnitas, et hetkel eriti kassahitte tulemas pole ning seetõttu on ka saalid tühjemad. Seda ta aga ei usu, et inimesed koroonaviiruse tõttu kinno minna ei julgeks. "Sellistel piirangutel, nagu kevadel ja suvel olid, ei näe ma praegu vajadust," rõhutas ta ja leidis, et kinosaalid on praegu piisavalt tühjad, et inimesed saavad end turvaliselt tunda. "Saab istuda hajutatult, otsida endale sobiv istekoht, nad võivad kanda maski ja meil on kõik desovahendid endiselt olemas."

Eesti Rahva Muuseumi arendusdirektor Viljar Pohhomov kinnitas, et nemad on jätkanud kevadest saati sarnaste ohutusnõuetega ega loobunud neist isegi suvel, kui nakatumisnäitajad olid madalamad. "Meie pindala juures on seda hajutatuse nõuet ka väga lihtne täita," tõdes ta ja sõnas, et nad kardavad pigem seda signaali, kui neid üldse suletakse.