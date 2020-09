Tõnis Lukas: üldist kultuuritöötajate palgatõusu hetkel lubada ei saa

Teenistujate ametiliitude keskorganisatsiooni juht Ago Tuuling ütles ERR-ile, et kultuuriminister Tõnis Lukas läheb esialgu välja nende esialgse taotlusega. "Kui on vaja teha kompromisse, siis kuhugi nende kahe numbri vahele katsume selle summa mahutada," tõdes ta ja kinnitas, et lisaks alampalga tõusule on küsitud ka üldist töötasu fondi 8 kuni 12 protsendist tõusu.

Kultuuriminister Tõnis Lukas selgitas, et kuna maksulaekumised on järgmisel aastal väiksemad, kui pool aastat tagasi oleks arvanud, ei saa kindel olla, et tegevuskulusid on võimalik tõsta. "Selles ei ole praegu valitsus kokku leppinud, kas seda laenurahast teha, nii et üldist palgatõusu ma täna lubada ei saanud," nentis ta ja avaldas lootust, et järgmisel aastal õnnestub käivitada koori- ja orkestrijuhtide palgatoetuse süsteem. "See oleks laulu- ja tantsupeo traditsiooni hoidmiseks väga oluline."