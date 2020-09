Armin Kõomägi: novellikogus "Perifeeria kangelased" on küünilist pessimismi

Mininovellides saavad sõna igapäevased tegelased, kuid kõike seda kerge absurdikiiksuga, vahendas "Aktuaalne kaamera". Nii näeb lugeja maailma mururoboti silmade läbi või kuulab ära, mida arvab jääkaru kliimaaktivistide püüdlustest. Jutukogu ilmus Loomingu Raamatukogus.

Armin Kõomägi tõdes, et ilmselt meeldib talle sellisel moel elu näha. "Mulle tundub, et vahel on vaja õige pisut muuta, et kõik meie ümber tunduks täiesti võimatu," sõnas ta ja lisas, et "Perifeeria kangelasi" võib vaadata ka kui hoiatavat näidet. "Ma ütleks, et siin raamatus on ka minu enda jaoks sellist pessimismi, isegi küünilist pessimismi."