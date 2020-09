Evelin Võigemast ja Mikk Jürjens kehastusid saatejuhtideks

Tallinna Linnateatri 2020 sügis/talv videotutvustus:

Kui etenduste andmisega alustas Linnateater juba augusti algul, siis esimesed uuslavastused jõuavad lavale oktoobris.

3. oktoobril esietendub Hobuveskis "Vanja". Läti mainekas lavastaja Māra Ķimele on Tšehhovi näidendi "Onu Vanja" tegevuse toonud tänapäeva ning maamõisast on saanud põllumajanduslik perefirma. Lavastuses on kesksetes rollides kaks Linnateatri verivärsket näitlejat Simo Andre Kadastu ja Kristiin Räägel. Üles astuvad ka Rain Simmul, Sandra Uusberg ning Kaspar Velberg.

24. oktoobril jõuab Salme Kultuurikeskuse suurele lavale Diana Leesalu lavastatud Mark Hayhursti "Nad tulid keskööl", mis räägib tõsielul põhineva loo Hitlerile vastu hakanud noorest advokaadist Hans Littenist. Osades Priit Pius, Anu Lamp, Argo Aadli, Kalju Orro, Indrek Ojari, Egon Nuter, Tõnn Lamp, Aksel Ojari (külalisena), Egert Kadastu (külalisena) jt. 1931. aastal kutsus noor advokaat Hans Litten tunnistajapinki Adolf Hitleri ning ristküsitles teda seoses pruunsärkide vägivallategude ja agressiivse retoorikaga. Hitler ei andestanud talle seda avalikku alandamist ja kui natsid 1933. aastal võimule tulid, oli Litten üks nende hulgast, kes Riigipäevahoone põlengu ööl toimunud arreteerimislaine käigus omaenda kodus kinni võeti ja ära viidi. "Nad tulid keskööl" on lugu sellest, kuidas ühes kultuurses Euroopa suurriigis saavad võimule kurjategijad, ja ühe ema väsimatust võitlusest oma poja nimel.

Kuu aega hiljem, 25. novembril, jõuab samas saalis publiku ette Voldemar Panso 100. sünniaastapäevaks valmiv Riina Roose muusikalavastus "Osnap", mis avab legendaarse lavastaja vähemtuntud külgi: Panso kui muusikaarmastaja, reisimees ja följetonist. Mängivad Hele Kõrve, Sandra Uusberg, Kristiin Räägel, Andero Ermel, Argo Aadli, Mart Toome, Kaspar Velberg, Indrek Ojari ja Simo Andre Kadastu.

Algav teatrihooaeg on Tallinna Linnateatri jaoks eriline, sest sügisel antakse viimased etendused Laia tänava hoonetekompleksis selle praegusel kujul. Järgnevatel kuudel kolib Linnateater järk-järgult Salme Kultuurikeskusesse, et Laia tänava maja saaks remonti minna ning mõne aasta pärast oleks võimalik tagasi kolida juba uude suure saaliga tänapäevasesse teatrihoonesse. Salme Kultuurikeskus, mis on mängukohana olulist rolli mänginud ka selle teatri ajaloos, läbis hiljuti põhjaliku uuenduskuuri ning lisaks juba mainitud Salme Kultuurikeskuse suurele saalile on valmis saanud kaks täiesti uut black box tüüpi teatrisaali, milles Linnateater nüüd ehituse ajal mängima hakkab. Neid plaane tutvustab videoülevaates lähemalt Tallinna Linnateatri peakunstnik Kristjan Suits.

Salme Kultuurikeskuse väike lava avatakse publikule 11. novembril Hendrik Kaljujärve Teatrikontserdiga ja 8. detsembril esietendub seal esialgu Talveöö Unenäo festivali kavva kuuluma pidanud Pascal Rambert'i lavastus "Õed", mis põhineb ta enda kirjutatud näidendil. Evelin Võigemast ja Külli Teetamm kehastavad kahte teineteisest võõrandunud õde, kelle taaskohtumisest pärast eaka ema surma saab lahing, kus käiku lastakse kõik relvad ja ükski mälestus pole püha, seda kõike aga siiski jäägitu armastuse taustal.

2021. aasta esimene uuslavastus esietendub samuti Salme Kultuurikeskuse väikesel laval. 30. jaanuaril jõuab publikuni Elmo Nüganeni lavastus "Lapsed". Lucy Kirkwoodi näitemäng räägib kolmest tuumaelektrijaamas töötanud teadlasest, keda seob ühine minevik ja keda saatus sunnib üheskoos katastroofijärgsesse tulevikku vaatama. Osades Piret Kalda, Anne Reemann, Epp Eespäev, Hendrik Toompere (Eesti Draamateater) ja Peeter Tammearu (Endla teater).

Linnateater teeb kõik, et COVID-19 leviku ajal oleks teatrit võimalikult turvaline külastada. Seetõttu on alanud sügishooajal publikut ootamas mõned meetmed: uksel mõõdetakse sisenejate temperatuuri, publikuteenindajad kannavad visiire ning teatrikülastajal palutakse võimalusel jätta teatrile oma kontaktandmed. Seda ikka selleks, et teatriskäimine ka tulevikus võimalik oleks ja kõik uuslavastused publikuni jõuaks. Püsime terved ja kohtumiseni teatris!