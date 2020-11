Emakeeleõpetuse sõbraks valiti Anu Lamp

Emakeeleõpetuse sõbra tiitliga päjati Anu Lamp, kes on žürii sõnul selge ja korrektse keelekasutusega kasvatanud noort teatrikülastajat hindama eesti keele kaunikõlalisust ja ilmekust, kuulama ja mõistma emakeelset sõnumit, tunnetama selle väärtust. "Tema sihikindel ind noorte näitlejatega keelearmastuse kurvides seigeldes on imetlusväärne, ta on oma tegevusega jõustanud emakeeleõpetust ja toetanud Eesti emakeeleõpetajate seltsi eesmärke," tõid žüriiliikmed välja

Varem on emakeeleõpetuse sõbra aunimetuse saanud Ülo Vooglaid, Kaja Kärner, Mari Tarand, Toomas Hendrik Ilves, Märt Treier, Fred Jüssi, Kristiina Ehin, Ivo Linna, Gaute Kivistik ja Maarja Vaino.

Emakeeleõpetuse sõbra tiitel antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle põhitegevus ei ole seotud emakeeleõpetusega, kuid kes oma avalikes esinemistes on väärtustanud eesti keelt, emakeeleõpetust Eestis ja toetanud seltsi eesmärke.