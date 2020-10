Kristjan Suits Tallinna linnateatri ajutisest kodust: nüüd oleme suures palees

Tallinna linnateatri peakunstnik Kristjan Suits kinnitas, et Salme kultuurikeskusesse jäävad nad kolmeks aastaks. "Kui varem on meil olnud kitsad koridorid, siis nüüd oleme suures palees," mainis ta ja lisas, et plaanivad ajutisse koju tuua ka võimalikult palju vana ja antiikset mööblit. "Sellega proovime siia tuua sisse ka rohkem Tallinna linnateatri hõngu."

Salme kultuurikeskusesse on loodud kaks väikest saali: ühte kolivad ümber peamiselt Väikese saali lavastused, teise aga Taevalava lavastused. "Siin on võimalikult palju asju tehtud ka Salme kultuurikeskuse arvestusega, et Tallinna linnateater saaks küll siin vahepeal mängida, aga pärast saaks kultuurikeskus jätkata ka oma asjadega," sõnas Suits ja selgitas, et näiteks praegused laoruumid muutuvad hiljem bändi- ja ringiklassideks.

Suures saalis, mis hakkab asendama senist Põrgulava, on rohkem kohti kui varasemalt. "Samas me oleme võtnud natukene kohti vähemaks kui Salmes varasemalt on olnud, sest me tahame teha lähedast ja intiimset teatrit," sõnas Kristjan Suits.

Uue maja ehitus algab teatri peakunstniku sõnul loodetavasti 2021. aasta jaanuaris-veebruaris. "Kaks ja pool aastat pärast ehituse algust peaks see valmis saama."