Tänavune Talveöö Unenägu jääb ära

Talveöö Unenägu pidi tänavu toimuma 5.-12. detsembril. Linnateater oli Eestisse külla kutsunud tunnustatud Pariisi teatri Bouffes du Nord ja plaanis oli esitleda kuute nende lavastust, sealjuures teatrikorüfee Peter Brooki värskeimat lavastust "Miks?".

Festivali juht Oliver Berg kommenteeris otsust: "Kuna Prantsusmaa on viimastel andmetel üks enim viirusest mõjutatud riike Euroopas ja soovime hoida festivaliprogrammis kõrget rahvusvahelist taset, näis kõige vastutustundlikuma otsusena seekordne festival aasta võrra edasi lükata. See tähendab, et järgmine Talveöö Unenäo festival võiks toimuda detsembris 2021."

Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa lisas, et otsus ei tulnud kergelt: "Palju tööd on juba ära tehtud ja on äärmiselt kahju, et me selle töö vilju ei saa Eesti teatrihuvilistele esitleda. Aga COVID-19 olukorrale ausalt otsa vaadates ei näinud me lõpuks muud võimalust. Töö käib igatahes edasi – nüüd juba selle nimel, et õnnestuks festival läbi viia aasta hiljem, 2021. aasta detsembris."

Siiski jõuab tänavu publikuni koostöös prantsuse lavastaja Pascal Rambert'iga valmiv ja tema näidendil põhinev lavastus "Õed", kus mängivad Tallinna Linnateatri näitlejad Evelin Võigemast ja Külli Teetamm. Lavastus, mis pidi algselt olema tänavuse festivali programmis, toob lavale kaks teineteisest võõrandunud õde pärast nende eaka ema surma. Õdede taaskohtumisest saab lahing, kus käiku lastakse kõik relvad, ükski mälestus pole püha, ükski piinlik ega valus teema ei jää päevavalgele kiskumata, seda kõike aga siiski jäägitu armastuse taustal. "Õed" esietendub 8. detsembril Salme Kultuurikeskuse väikesel laval, piletimüük algab 2. novembril.

Lisaks on eesti keeles ilmumas Peter Brooki raamat "Ajalõimed", ühelt poolt justkui traditsiooniline autobiograafia, teiselt poolt nagu voolava värvirikka stiiliga jutustus, mis viib lugeja Brooki teatritee ja –mõtete salamaailma.

Festivali toimkond loodab, et õige pea lubab maailm taas mööndusteta kavandada ja korraldada vahetuid kohtumisi rahvusvahelise teatriga. Järgmine teatrifestival Talveöö Unenägu toimub loodetavasti detsembris 2021.