Ettepaneku Linnateatris lavastada tegi Mara Kimelele Elmo Nüganen, kes palus valida mõni näidend, mis pakuks väljakutse just trupi värsketele liikmetele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kimele sõnul toetab ta mõtet anda noortele kohe vastutusrikkaid rolle, mis arendaksid edasi koolist saadud oskusi. "Tavaliselt, kui noored tulevad teatrisse, peavad nad üsna kaua mängima väikesi rolle ja noori kangelasi," tõdes ta ja lisas, et Tšehhovi puhul saavad noored kasutada oma professionaalseid oskuseid, mida koolis õppisid.

Lavastaja ütles, et "Vanja" keskne teema on inimkonna igavene taak teha ebaõigeid valikuid. "Selles näidendis on kõik juba valiku teinud, lavastuses näeme tagajärgi," tõdes ta ja lisas, et inimesed elavad läbi oma mõtlematute, rumalate, halbade valikute tagajärgi.

Linnateatri trupi kõrval osales lavastusprotsessis ka koreograaf ja lavastaja Renate Keerd, sel korral küll tõlkides Läti lavastajat Eesti näitlejatele ja vastupidi.

Lavastuse kunstnik on Reinis Suhanovs Lätist, kostüümikunstnik Reet Aus.