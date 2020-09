Muuseumimeenete võistluse esikohta jäid jagama Eesti Kunstimuuseumi ja TÜ muuseumi meened

Eesti muuseumiühingu meenevõistlusele pakuti 28 meenet 15 muuseumist. Esikoht läks jagamisele seetõttu, et tööd olid väga head ning lõpliku järjestuse pani paika žürii poolt rakendatud punktisüsteem. Igal võidutööl on oma võlu.

TÜ muuseumi meene on tass rektorite allkirjadega. "Vähe sellest, et ta on praktiline, saad sealt juua kohvi või mida iganes soovid, on tal ka natuke selline hariduslik eesmärk. Iga kord kui jood, saad ühe rektori ametiaastad meelde jätta endale," kirjeldas Tartu Ülikooli muuseumi projektijuht Külli Lupkin "Aktuaalsele kaamerale".

Eesti Kunstimuuseumi kunstimemo mäng on hariduslikku laadi.

"See aitab ka õppida tundma Eesti kunsti või siis ka vastavalt sellele, et millise kunstimuuseumi filiaaliga on tegemist, ilmselt ka väliskunsti. Rektorite allkirjaga tass võlus ka ilmselt väikese nostalgiaga, sest et kindlasti on väga paljud inimesed Tartu Ülikoolis õppinud, et siis on ju väga kena tunda ära selle tassi pealt ka see nii-öelda oma rektor," rääkis Eesti muuseumiühingu juhatuse liige Inge Laurik-Teder.

Kolmanda koha pälvinud Tallinna Kirjanduskekuse Vilde muuseumi triibuline öösärk on lihtsalt tore, sest kui palju meie muuseumipoodides ikka öösärke müüakse. Muuseumiühingule ootamatult ei pakkunud ükski muuseum võistlusele maske.

"Maailma muuseumides näeme väga palju, et toodetakse muuseumi visuaalidega, kogudes olevate esemete detailidega, logodega maske ja ma mõtlesin just, et ka meil see aasta natukene sellist koroonamängu on rohkem, aga ei ole," ütles Laurik-Teder.

Muuseumimeenete võistluse võitjad kuulutati välja Narvas toimval XXIII Eesti muuseumide festivalil. Täna õhtul selgub selle aasta parim rändnäitus, mis valitakse Harjumaa muuseumi, maanteemuuseumi ja Narva muuseumi näituste seast.