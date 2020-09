Tallinn kutsub linnamuuseumi töötajatele appi usaldusisiku

Härm leiab, et tegemist oli laimu ja au haavamisega ning nõuab nüüd tekitatud kahju hüvitamist, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütleb, et kahjunõue ei ole linna ametlik seisukoht ning konflikt tuleks rahumeelselt lahendada. Linn pakub muuuseumitöötajatele psühholoogilist abi ning on appi kutsunud usaldusisiku.

"Me leppisime kokku, et linn pakub sellise usaldusisiku teeneid ehk inimene, kes oleks selliseks vahendajaks selles konfliktses, kus oleks võimalik taastada töörahu," ütles Belobrovtsev.

"Kuna see on tsiviilõiguse vaidlus ehk üks eraisik teiste eraisikute vastu, siis linn siinkohal ei saa mingit rahalist toetust omalt poolt pakkuda, aga ma arvan ja julgen loota, et selline asi ei lõppe sellega, et keegi peab mingisugust kahju hüvitama," lisas ta.