Festhearti ekraanil homofoobia paljastamine, vanavanemad ja Tove Jansson

Esmakordselt jõuab sel aastal Elektriteatrisse seni ainult Rakveres toimunud Festheart oma täisprogrammiga. LGBT+ teemaliste filmidega täidetud nädalavahetuse avab François Ozoni "Suvi 85", prantsuse kino enfant terrible' naasmine oma juurte juurde, milles suvepuhkust nautivate noorukite suhte kohale ilmuvad tormipilved.

Homofoobiast politseijõududes ja ajakirjanike püüdeist neid paljastada räägib Rumeenia draama "5 minutit". Laupäeva alustab südamlik Taani perefilm "Täiesti normaalne perekond", milles režissöör Malou Reymann toob vaatajateni autobiograafilise loo teismelise tüdruku ja tema isa suhetest pärast seda, kui isa on perele tunnistanud oma transsoolisust. Põhjamaadega jätkates liigume Rootsisse, kus valminud film "Meiega on lõpp" on üldinimlik draama ühe suhte purunemisest, mille osalised ei oska oma eluga edasi minna.

Laupäeva õhtul on kavas komöödia Austraalia koolitüdrukutest. Nagu ütleb ka filmi "Ellie ja Abbie (ja Ellie surnud tädi)" pealkiri, sekkub armunud neidude suhtedraamasse tädi teisest ilmast. Päeva lõpetab kevadel Berliini filmifestivalil parima LGBT+ filmi Teddy auhinnaga pärjatud saksa film "Meie kolm", milles iraani päritolu sakslane kohtub põgenikekeskuses iraani õe ja vennaga, kellega tekkinud suhe avardab noormehe maailmapilti.

Pühapäeva alustab Šveitsi dokfilm "Madam", milles režissöör ja aktivist Stéphane Riethauser kujutab oma kõrges eas surnud vanaema. Huvitavate paralleelidena näidatakse sõltumatu ärinaise elu möödunud sajandi Euroopas ja noormehe kasvamist mässajaks konservatiivsete ootustega pere keskel. Programm jätkub Hong Kongis valminud liigutava linalooga "Suk suk", mille peategelased on pensionieas vanaisad, kes kogu elu oma perekondade heaolu nimel elanuina leiavad lõpuks lähedase suhte, kuid tunnistavad rasket valikut mõistuse ja tunnete vahel.

Festivali lõpufilm on Soome värske eluloodraama "Tove Janssoni rääkimata lugu", milles muu hulgas kajastatakse kirjaniku ja illustraatori lähisuhteid.

Välismaiste filmide kõrval on festivali kavas Eestis valminud lühifilm "Päeva printsess". Tudengitöö peategelane on tüdruk, kelle pere puruneb, sest tema isa osutub printsessiks. Film pälvis kevadel Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil Festhearti eriauhinna.

Nädal hiljem jõuab festival oma tavapärasesse toimumispaika, Rakvere Teatrimäele. Põhiprogramm on sama, mis Tartus (muudetud järjekorras). Sellele lisanduvad vestlusring Rakvere Teatrikohvikus, Maarja Hindoalla poolt läbi viidav filmikriitika töötuba ja dokumentaalprogramm Rakvere Kultuurikeskuse keldrisaalis.