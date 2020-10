Eesti kinodesse jõuab Francois Ozoni uus film "Suvi 85"

1985. aasta suvel satub Põhja-Prantsusmaa väikelinnas elav 16-aastane Alex paadiõnnetusse ning tema päästjast, 18-aastasest Davidist saab kirjanikuhingega Alexi unelmate sõber ja esimene armastus. Ühised paadisõidud, maanteedel kihutamine, lõbustuspark ja tantsupeod – näib, nagu oleks taevas noorte kohal pilvitu ja tunded valla. Kui kaua aga saab selline suvi kesta?

Filmi aluseks on Briti kirjaniku Aidan Chambersi 1982. aastal ilmunud raamat "Dance on My Grave", mida François Ozon luges teismelisena. Eestis esilinastus "Suvi 85" LGBT+ filmifestivali Festheart programmis.