Ideekorje kaudu esitati Muinsuskaitseametile 86 ettepanekut. Ameti peadirektori ja aastapreemiate žürii esimehe Siim Raie sõnul tuli esitatud kandidaatide arv rõõmsa üllatusena ning hea meel oli näha nii üksikisikuid kui omavalitsusi oma piirkonna pärandobjekte esile tõstmas: "See annab kinnitust, et pärand ja selle hoidmine on inimestele aina rohkem oluline."

Suvel toimunud avaliku ideekorjega otsiti kandidaate üheksas kategoorias: hästi restaureeritud ehitis, hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis, uusehitis ajaloolises keskkonnas, aasta leid, aasta tegu, pärandi tutvustaja, pärandihoidja, parim uurija ja restauraator. Kogunenud ettepanekuid läbi vaadates otsustas žürii erandkorras teha sel aastal eraldi kategooria ka hästi restaureeritud kunstimälestistele – silmapaistvaid töid oli lihtsalt niivõrd palju.

Tehtud ettepanekute hulgast valis žürii igas kategoorias välja nominendid, nimekiri nendest nii tunnustatavate tööde kui tegijate lõikes on lisatud teate manusena. Fotosid nominentidest lisame jooksvalt Muinsuskaitseameti Facebooki.

Aastapreemiad antakse kätte 14. oktoobril kell 17 Tallinnas Proto Avastustehases.

MUINSUSKAITSEAMETI AASTAPREEMIAD 2020



HÄSTI RESTAUREERITUD MÄLESTIS

NOMINENT: Narva linnus

Tunnustuse pälvisid:

- omanik SA Narva Muuseum

- restaureerimisprojekti koostaja Arhitektuuribüroo JVR OÜ

- restaureerimis- ja ehitustööde teostaja Scandec Ehitus OÜ

- muinsuskaitselise järelevalve teostaja Tarvaprojekt OÜ

NOMINENT: Padise klooster

Tunnustuse pälvisid:

- omanik SA Padise Klooster

- projekti eestvedaja Heli Nurger

- arheoloogid Paul Ööbik ja Villu Kadakas

- restaureerimisprojekti koostaja AS Restor

- restaureerimis- ja ehitustööde teostaja Tarrest AS

NOMINENT: Kohila mõisa tall-tõllakuur

Tunnustuse pälvisid:

- Kohila Mõisakool

- Kohila Vallavalitsus

NOMINENT: Aegviidu jaama depoo

Tunnustuse pälvisid:

- omanik Anija Vallavalitsus

- restaureerimis- ja ehitustööde teostaja Vanalinna Ehitus OÜ

- muinsuskaitselise järelevalve teostaja Urmas Tammemäe



NOMINENT: Anija mõis

Tunnustuse pälvisid:

- omanik Anija Vallavalitsus

- restaureerimisprojekti koostaja AS Restor

- restaureerimis- ja ehitustööde teostaja Sulane OÜ

- muinsuskaitselise järelevalve teostaja Infragate Eesti AS

HÄSTI RESTAUREERITUD KUNSTIMÄLESTIS

NOMINENT: Pabervitraažid Nõva kirikus

Tunnustuse pälvisid:

- EELK Nõva Püha Olevi kogudus

- konserveerimistööde teostaja Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut - Heige Peets, Maris Allik, Tea Šumanov



NOMINENT: Käsmu kiriku kroonlühter

Tunnustuse pälvisid:

- EELK Käsmu kogudus

- konserveerimistööde teostaja Mandragora OÜ - Ene ja Jaak Sarap



NOMINENT: Ikoon-triptühhon "Jumalaema, Kristus Kõigevalitseja ja Ristija Johannes"

Tunnustuse pälvisid:

- Mustvee Linna Vanausuliste Kogudus

- konserveerimistööde teostaja Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut - Grete Nilp, Ingrid Pihelgas, Viljar Talimaa, Marike Laht, Helmut Välja

HÄSTI TAASTATUD HOONE MUINSUSKAITSEALAL VÕI KAITSEVÖÖNDIS

NOMINENT: Sääse 2, Pärnu

Tunnustuse pälvisid:

- omanik Tarvi Saidla

- restaureerimisprojekti autor ning järelevalve teostaja Tiit Raev



NOMINENT: Kopli 4, Kuressaare

Tunnustuse pälvis:

- omanik Heiko Viherpuu



NOMINENT: Kopli 7, Tallinn

Tunnustuse pälvisid:

- Tallinn, Kopli tn 7 korteriühistu

- restaureerimis- ja ehitustööde teostaja Säästvad Ehituslahendused OÜ



NOMINENT: Vabaduse 12, Võru

Tunnustuse pälvisid:

- omanik Võru Linnavalitsus

- restaureerimisprojekti koostaja OÜ Maaprojekt

UUSEHITIS AJALOOLISES KESKKONNAS

NOMINENT: Pikk tänav, Rakvere

Tunnustuse pälvisid:

- Rakvere Linnavalitsus

- projekteerija KARISMA arhitektid OÜ, autorid Risto Parve ja Kai Süda

NOMINENT: Elva keskväljak

Tunnustuse pälvisid:

- Elva Vallavalitsus

- projekti autorid arhitektid Ülle Maiste, Diana Taalfeld ja Anne Saarniit

NOMINENT: Rakvere vallimägi

Tunnustuse pälvisid:

- Rakvere linnavalitsus

- tehnilise projekti autorid OÜ Acto Consult

- ehitustööde teostaja AS YIT Eesti

NOMINENT: Esplanaadi 30, Pärnu

Tunnustuse pälvisid:

- omanikud Urme ja Taavi Raadik

- projekteerija OÜ Varblane Pihus, autor Oliver Alver

NOMINENT: Tartu mnt 80, Tallinn

Tunnustuse pälvisid:

- tellija AS Postimees Grupp

- projekteerija KAOS arhitektid OÜ

AASTA LEID

NOMINENT: Ajaloolis-kunstiline fotokogu trükisena "Kaagjärve Veenus"

Tunnustuse pälvis:

- raamatu autor Tiit Meren



NOMINENT: Vasest talb

Tunnustuse pälvisid:

- leidja Juri Tkatshenko

- leiu üleandmist innustanud Valeriy Rumyantsev



NOMINENT: Sillamäe kalmistuleid

Tunnustuse pälvisid:

- Sillamäe Linnavalitsus

- geodeet Denis Jurkevitš (OÜ N&V)

- ekskavaatorijuht Sergei Eapost (MS GRUPP OÜ)

- töödejuhataja Aleksander Bõkovski (OÜ N&V)





NOMINENT: Linda 3 keldrid Haapsalus

Tunnustuse pälvisid:

- omanik Kristel Helina Loo

- uurija arheoloog Anton Pärn

NOMINENT: Koeru kiriku krutsifiksi maalingud

Tunnustuse pälvisid:

- EELK Koeru Maarja Magdaleena Kogudus

- Eesti Kunstiakadeemia uurimismeeskond: Hilkka Hiiop ja Jüri-Martin Lepp



AASTA TEGU

NOMINENT: Kuperjanovi 12, Valga restaureerimine üürimajaks

Tunnustuse pälvisid:

- Valga Vallavalitsus

- maalingute uurija Kaisa Milsaar

- maalingute restauraator Kristiina Ribelus



NOMINENT: Saaremaa arheoloogia ja ajaloo uurimise toetamine

Tunnustuse pälvis:

- Kristjan Rahu



NOMINENT: Paksu Margareeta hoonetekompleksi restaureerimine ja 2015. aastal leitud haruldasele keskaegsele vrakile, kogele väärika ja atraktiivse ekspositsioonipinna rajamine

Tunnustuse pälvisid:

- SA Eesti Meremuuseum

- koge konserveerimise eestvedaja kuraator Priit Lätti

PÄRANDI TUTVUSTAJA

NOMINENT: Carl-Dag Lige

NOMINENT: MTÜ Võivere tuuleveski

NOMINENT: Rõuge muinastalu meeskond

NOMINENT: Sõjamuuseumi projekt Soomusrong nr 7 "Wabadus"

NOMINENT: Blueray OÜ

PÄRANDIHOIDJA

NOMINENT: Kaitseliit

NOMINENT: Reegi maja

NOMINENT: Kudjape kalmistuvahid Marika Jürisson ja Vilve Pors

NOMINENT: MTÜ Leesi Tarwitajate Ühisus

NOMINENT: Tõnis Raudla

PARIM UURIJA

NOMINENT: Kati Männik

NOMINENT: Triin Ojari ja Epp Lankots

NOMINENT: Monika Reppo

NOMINENT: Christian Ackermanni projekti uurimismeeskond

PARIM RESTAURAATOR

NOMINENT: Rändmeister OÜ meeskond

NOMINENT: Andrus Raie

NOMINENT: Isabel Aaso-Zahradnikova

NOMINENT: Väino Niitvägi