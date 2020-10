Vaiko Eplik: tühja kasseti tasu peab laienema ka nutiseadmetele

Kultuurivaldkonnas on käimas vaidlus selle üle, kuidas peaks autor saama hüvitist kui tema teost kopeeritakse isiklikuks kasutamiseks ilma tema nõusolekuta. Järgmisel nädalal on riigikogus vastava eelnõu esimene lugemine. Vaiko Eplik rääkis "Vikerhommikus" n-ö tühja kasseti tasust ehk erakopeerimise hüvitisest.

Erakopeerimise hüvitise seaduse probleem seisneb selles, et tasu korjatakse seadmetelt, mida keegi enam ei kasuta — millele viitab ka nimi "tühja kasseti tasu" ning näiteks nutiseadmetelt kompensatsiooni ei korjata.

Eplik kirjeldab, et valitsus on inimestele andnud õiguse eratarbeks teha erinevatest autoriõigustega kaitstud teostest koopiaid ja inimesed seda võimalust ka kasutavad. "Paraku on seda võimaldav seadus nii aegunud, et Eestis on kompensatsiooni viimase viie aasta jooksul laekunud null eurot, samal ajal kui Soomes on see number 11 miljonit eurot ja Leedus üle nelja miljoni euro."

Uuenenud seaduse kohaselt peaks inimene erakopeerimise hüvitist maksma nutiseadme ostmisel. "Kui sa ostad endale seadme, siis sa maksad mõned eurod hinnale peale või sisaldub see sinu seadme hinnas sees. Ja see tasu, olles kord juba tasutud, annab sulle õiguse teha selle seadmega nii palju koopiaid kui sa ise soovid," kirjeldas Eplik uue seaduse jõustumisel muutuvat süsteemi.

"Praeguse eelnõu järgi tõuseks näiteks nutitelefoni hind seega 1.3 eurot, mida on meie hinnangul vähe, võiks olla 4-5 eurot. Aga meil tuleb leppida otsusega, mille valitsus teeb," rääkis Eplik.

Epliku sõnul oli neil esialgu lootus, et probleem võiks laheneda 1. jaanuarist, ent nüüd on alust arvata, et uus seadus hakkab kehtima järgmisest poolaastast, juhul kui see vastu võetakse.