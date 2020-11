Kultuurikomisjon muudab tühja kasseti tasu kogumise süsteemi

Komisjoni esimees Aadu Must ütles, et ühe olulisema muudatusena lisas komisjon ettepaneku tasude miinimummäärade kohta, mida salvestusseadmete ja -kandjate hinnad peaksid sisaldama. "Audiovisuaalsete teoste ning nende helisalvestiste isiklikuks vajaduseks kopeerimisel peab kahtlemata teoste õiguste omajatele olema tagatud õiglane hüvitis," ütles ta. "Muudatuste kohaselt oleks salvestusseadmelt makstava tasu määr 3 kuni 8 eurot. Seejuures tuleks lähtuda põhimõttest, et kogutav tasu oleks proportsioonis sellega, kui palju vastavat seadet kopeerimiseks kasutatakse."

Musta sõnul arvestavad kultuurikomisjoni ettepanekud seda, et digimaailm muutub kiiresti ning seetõttu ei saa seadusi luues arvestada vaid hetkeolukorda. "Tühi kassett, millega eelnõud seostatakse, on juba ammu nostalgia, tänased märksõnad on ka näiteks voogedastus, isegi välimälu on taganemas salvestuspilve ees," rääkis ta.

Salvestusseadmete ja -kandjate loetelu, millelt teoste erakopeerimisel tasu makstakse, kehtestatakse valitsuse määrusega. Nendeks on laua-, tahvel- ja sülearvuti, nutitelefon, väline kõvaketas, USB-mälupulk ja mälukaart.

Samuti täpsustas komisjon kahju hüvitamise ulatust. Komisjoni esitatud muudatusettepaneku kohaselt peab kogutav tasu tagama autoritele, teoste esitajatele, fonogrammitootjatele ja filmi esmasalvestuse tootjatele õiglase hüvitise selle kahju eest, mis neile hinnanguliselt teoste erakopeerimisel varaliste õiguste piiramise tõttu tekib. Seejuures tuleb võtta arvesse, kui palju isiklikeks vajadusteks koopiaid tehakse.