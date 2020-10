Steven-Hristo Evestus: "Advokaat" kutsub vaatajat õigust mõistma

Selle filmi tegijad on viinud meid väga huvitavasse keskkonda. Nimelt on võetud fookusesse Israelis Jeruusalemmas tegutsev naisadvokaat Lea Tsemel, kes on sel alal tegutsenud juba mitukümmend aastat ja on 75-aastane. Teda iseloomustab see, et ta julgeb vastu astuda kehtivale poliitilisele režiimile ja kaitsta neid, kes on hukka mõistetud ning oma rahva poolt alavääristatud.

Kui me heidame pilgu Eesti ja Israeli kokkupuutepunktidele just selle filmi valguses, siis tuleb meelde, et meil räägitakse tihti õiguse õiglasest kohaldamisest. Lea Tsemel on võtnud selle õigluse tagaajamise enda südameasjaks ja garanteerinud selle käigus kõikidele süüdistatavatele ka professionaalse kaitse.

Kui me vaatame sellistele äärmuslikele kohtuasjadele otsa, siis võib tihti kohata seda, et üldiselt rahva, rahvuse hukka mõistetud tegevuste puhul – olgu need terrorism või tänavarahutused, Eesti kontekstis nt pronksiöö rahutused – , on palju loota, et iga riigi õigusemõistmine peab sellele väljakutsele vastu.

Lea Tsemel on võtnud endale ülesandeks testida oma koduriigi õigusemõistmist. Kuigi ta ei ole osutunud võitjaks, on ta viinud avalikkuse ja poliitiliste rühmitusteni sõnumi, et ühegi süüdistatava süüdi mõistmine ei saa toimuda pelgalt ainult selle põhjal, millised on tema isiklikud poliitilised vaated, vaid alati tuleb hinnata inimese tausta ja konkreetse teo asjaolusid.

Lea Tsemel ilmselt esindab viimast oma põlvkonna julget naist ja ühtepidi ta meeldis ja teistpidi oli ka ohu märk sellest, milline on see järelekasvav advokaatide põlvkond, sest kui filmis tulevad hetked, kus Leal kui kaotajal tuleb astuda kaamerate ette ja selgitada oma positsioone, ei tule temaga kaasa tema kolleegid. See näitab, et avalik hukkamõist ja ka hirm oma seisukohtade ees väga äärmuslikes küsimustes takistab paljudel inimestel seda teekonda ette võtmast.

Tänapäeval kohtupidamine jõuab tabloididesse ja igale poole hetkedel, kui üritatakse täita avaliku nõudlust ehk rahuldada avalikku uudishimu. Aga tihti ei jõuta nende kajastuste kõrval eriti sügavale minna. Seetõttu aitab see film paremini mõista seda, mida kohtusaalis tehakse ja milliseid asjaolusid tegelikult võidakse arvestada. Samuti seda, võib jääda kõrvale äärmuslikes situatsioonides, kus inimõigustega ei ole nii väga soovitud arvestada. Tegelikult kutsutakse vaatajat tegelema õigusemõistmisega ja andma oma hinnangut sellele, mis pealtnäha tundub vale, aga kaitse arvates ei pruugi seda olla.

Iisraeli, Kanada ja Šveitsi koostöös valminud "Advokaat" on ETV2 eetris teisipäeval, 13. oktoobril kell 21.30.