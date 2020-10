Tartu laste- ja noortekirjanduse festival toob taas lugemishuvilised kokku

Eesti ainsal just noorematale suunatud kirjandusfestivalil toimub nii kirjanikega kohtumisi ja kirjanduslikke jalutuskäike, aga ka noorte enda ülesastumisi ja võistlusi.

Kohtumistel saavad lapsed tutvuda Tartu lastekirjanduse auhinna tänavuste nominentidega. Festivali raames toimunud omaloominguvõistlusele saabus üle saja kaastöö.

"Need kolm aastat, mis festival on toimunud, on tegelikult näha olnud, et see huvi on küllaltki suur. Järjest on suurenenud omaloominguvõistlustel osalejate hulk ja ka sündmustele on tuldud klasside kaupa," rääkis Eesti Kirjanduse Seltsi teadussekretär Marja Unt "Aktuaalsele kaamerale".

Festivalist osa võtvad Otto ja Jasmiin tõdesid mõlemad, et raamatute lugemine meeldib neile väga.

"Mulle meeldivad sellised ulmeraamatud, nagu näiteks Harry Potter ja Sõrmuste isand. Vahepeal loen krimiraamatuid ka, näiteks Jaanus Vaiksoo raamat on mul praegu pooleli, kohe saab läbi ja see on ka vägaväga põnev," rääkis Otto.

Lapsed lisasid, et ka kirjanikega kohtumine tundub nende jaoks põnev ja nad ootavad seda väga. Kirjanikelt tahaksid nad eelkõige küsida, et miks nad just selliseid raamatuid kirjutavad.