Uus album Mingo Rajandi Quintet "To Be!" (ise välja antud) 8/10

Mingo Rajandi Quinteti esimene kauamängiv "To Be!" on rafineeritud ja läbikomponeeritud jazzmuusika, mis esindab tugevalt helilooja ja kontrabassisti Rajandi käekirja. Seetõttu kannavad plaadi kompositsioonid ja tekstid ühtset eesmärki, milleks on mõtteselgus.

Esiletõstmist väärib materjali kontseptuaalsuse haare, kus efemeersus ("Lightly", "Lucid") vahetub eklektikaga (loo "Sirelid" lõpp) ning korrapäratus saab lõhutud bluusi kindla ülesehitusega ("Armu kestus"). Sekka meeldejäävad lood "Pappel linnuga" ja "You Never Know". Plaadil on esindatud erinevad dünaamilised küljed, hellusest saab valu, mis avaldub omakorda elujaatava energiana.

Kvintetti kuuluvad lisaks Mingo Rajandile lauljatar Liisi Koikson, kitarrist Marek Talts, pianist Joel Remmel ja trummar Ahto Abner, kelle ühtset mängumaneeri saab iseloomustada kui täpset ja puhast (unisoonis mängitud teemad palas "Lucid"). Koikson pöörab tähelepanu esitatava teksti sõnumile, mistõttu sõnad dikteerivad heas mõttes vokaalset käsitlust, mis on väljapeetud ja kerge. Remmeli ja Taltsi dialoogid tõukuvad ja arenevad teineteisest – alates saatefunktsioonide jagamisest kuni improvisatsioonideni (soolo suurepärane ülesehitus ja areng palas "Armu kestus" ja Taltsil "Sirelid"). Rajandi ja Abneri kooshoidev mäng kindlustab aga fookuse ning põhja.

"To Be!" julgeb küsida, mida tähendab olemine. Mis kaal on mälestustel, milline võib olla armastus ja kas kõikidele küsimustele peabki vastust otsima?