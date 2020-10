"O2" on kogunud juba üle 55 000 vaatamise

1939. aasta sündmustel põhinev spioonifilm "O2" on kinodes kõige populaarsem tänavu sügisel linastunud Eesti film, mis on kogunud juba üle 55 000 vaatamise.

"Kui tavaliselt käiakse uusi filme vaatamas kõige enam esilinastuse järgse nädala jooksul ja sellele järgneb vaatajanumbri langus, siis "O2" puhul näeme, et kinokülastajate arv püsib stabiilselt kõrge ka kolmandal nädalal. Mõju on avaldanud filmi juba näinud inimeste positiivne vastukaja oma tutvusringis," rääkis filmilevitaja Timo Diener.

"Huvi "O2" vastu on kõikjal Eestis väga kõrge. Kuna tegemist on ajaloolise suurfilmiga, siis on "O2" toonud kino tagasi kohtadesse, kus juba mitmeid aastaid filme näidatud pole. Näiteks Sakus toimus kinoseanss pärast mitmeaastast pausi," tõi Diener välja.

Aktiivsele kinokülastamisele aitas kaasa ka koolivaheaeg – paljud õpetajad ja lapsevanemad soovitavad filmi vanemate klasside kooliõpilastele, kuna see on hea võimalus tutvustada noortele meelelahutuslikus võtmes Eesti ajalugu.

Tõsielusündmustest inspireeritud filmi "O2" tegevus leiab aset 1939. aastal, kui Eesti on kaotamas oma iseseisvust. Kohe-kohe on puhkemas Teine maailmasõda ja just neil kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks. Selgub, et meie salateenistuses tegutseb äraandja ja tema tabamine tehakse ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast). Samal ajal jõuab luurajateni info, et Stalin ja Hitler on sõlminud Eestit puudutava salakokkuleppe. Olukorda ei muuda lihtsamaks ka Feliksit painav saladus, mille keskmes on kahe aasta tagune kirglik armusuhe.

Lisaks Priit Võigemastile löövad filmis kaasa Elmo Nüganen, Rein Oja, Doris Tislar, Pääru Oja, Tambet Tuisk, Indrek Ojari, Hele Kõrve, Alo Kõrve, Johan Kristjan Aimla, Agnese Cīrulele ja Kaspars Znotiņš Lätist, Sampo Sarkola Soomest ning paljud teised näitlejad.

Eesti, Soome, Läti ja Leedu koostöös valmiva "O2" režissöör on Margus Paju ("Supilinna salaselts"), stsenaristid Tiit Aleksejev, Eriikka Etholén-Paju, Tom Abrams ja Olle Mirme.