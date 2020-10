Valner Valme. Vaimse tervise amet soovitab

Kui lubate, heidame pilgu pimedale poolele. Palun vabandust. Aga numbrid on laes. Kõik läheb jälle kinni. Paljud kaotavad töö. Kõik ei saa olla toidukullerid. Tühja sest tööst, aga raha ei nirise enam kuskilt sisse. Tahaks ära. Põgeneda, kasvõi viimsete säästude eest. Reisida ei saa. Terviseamet soovitab. Terviseamet keelab. Terviseamet soovitab meil end varsti ära nullida. Täpiks! Samas on pime ja me ei tunne üksteist isegi ilma maskita ära.

Ühiskondlik surve on tugev: inimene peab käima tööl (veel lubatakse, kui on töö), ja olema kodus. Tahaks välja. On aru saadud, et peab ka hingama, värsket õhku. Nii soovitavad arstid, valitsus ja arvamusliidrid käia värskes õhus, eelistatavalt metsas, kus kedagi ei ole.

Metsa ka pole, mets on maha võetud. Ongi hea, päike paistab läbi. Päikest ka ei ole, somp on. Pime on. Kaamos on. Tahaks valgusse. Lambi alla lugema Hamsunit, kasvõi Stieg Larssonit. Avarasse saali vaatama Ibsenit, kuulama Sibeliust. Mask on ees, justkui kae oleks ka silmil? Tahaks valgusse ja pimedusse korraga, ei teagi kuhu tahaks. Ei tea, kuhu saab.

Suund on meil võetud Aldous Huxley Heasse Uude Ilma, ainult et see pole hea ega uus. Sama on see, et inimene on nüüd mutrike kontrollitud masinavärgis. "Sina ei pea mitte Issanda, oma Jumala nime ilmaasjata suhu võtma, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes Tema nime asjata suhu võtab." Valitsus on kaaperdanud teise käsu ja peab end jumalateks. Aga pime on, kohe läheb veel pimedamaks.

Ukse vahelt paistab valgus! Mis valgus see on? See on põrandalamp. Keegi loeb selle all, klapid peas. Polegi väga viga? Peab ütlema, et mulle on elu aeg see kaamose jutt tundunud imelik. Mis pagana kaamos? Just pagana, see on see mingi põhjamaa paganlik metsahirm, puud on nii kõrged ja sünged, tahaks suurde linna! Oota minutike, me olemegi linnas. Ja siin on elekter välja mõeldud!

Jube mõnus aeg on kaamos. Sest pime on. Hämarus on salapärane, hubane. Lausa muinasjutt! Õdus viiv, sa viibi veel, saab istuda, mõelda ja olla, Dante "Põrgu" põlvil. Vaatad aknast välja, poed kardina taha, et näeks. Tulukesed akendes. Parim asi. Inimkond, aga pisut kaugemal. Üle tänava, üle hoovi. Telekast tuleb meistrite liiga või "Ozark". Jalkamajandus kukub kohe kokku ja jalgpallurid hakkavad toidukulleriteks, aga seni naudime, kuidas Bergamo klubi teeb tühjade tribüünide ees imeasju.

Midagi hakkab kripeldama. Keegi rikkus mu kaamose ära! Kui vabast tahtest saab vangla, siis ei soovigi enam eriti sääl lambi all istuda. Mõni tahab teatrisse, kuni saab, mõni tahab ööklubisse, mis homme võibolla lõplikult uksed suleb, mõni tahab veekeskusse, mõni tahab olematute bändide festivalile. Mõni tahab minna ja ajada baaris loba ja kell null null null kaks rüübata viimase õlletilga, ilma et patrull klaasi käest tulistaks. Hing ihkab midagi. Pidu sinus eneses, isegi pidu katku ajal. Kui seistakse silmitsi sügava tumeda tundmatusega, siis on vaja kübeke lohutust.

Inimesed, need aga on leidlikud. Kui miskit hakatakse kinni keerama, siis teisest otsast näritakse see läbi. Nagu rotid. Minnakse põranda alla. Tehakse andergraundkunsti. Kammermuusikat kuuris. Klubi kellegi peas. Päid on palju. Kunstinäitusi keldris. Apteekides hakatakse reive korraldama. Garaažis hakatakse teatrit tegema. Kultuur saab viiruseks. Vara veel välja surra. Killuke planeeti on veel alles.

